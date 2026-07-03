Garnacho łączony z włoskim klubem. Konkretne zainteresowanie

Alejandro Garnacho może latem opuścić Chelsea. AS Roma skontaktowała się z londyńskim klubem w sprawie możliwości wypożyczenia skrzydłowego - podaje dziennik "Il Romanista".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

AS Roma pyta o wypożyczenie Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho dołączył do Chelsea w sierpniu 2025 roku, przenosząc się z Manchester United za około 46 milionów euro. Londyński klub wiązał z argentyńskim skrzydłowym duże nadzieje, licząc, że stanie się jednym z kluczowych zawodników ofensywy.

22-letni zawodnik w swoim pierwszym sezonie na Stamford Bridge rozegrał 43 spotkania, w których zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Choć statystyki nie są złe, Garnacho nie zawsze miał pewne miejsce w wyjściowym składzie, co sprawiło, że jego przyszłość w klubie zaczęła być przedmiotem spekulacji.

Według włoskiego dziennika „Il Romanista”, AS Roma jest zainteresowana wypożyczeniem Garnacho w letnim oknie transferowym. Rzymianie szukają wzmocnień na skrzydłach. Głównym celem transferowym pozostaje Mason Greenwood z Olympique Marsylia. Jednak wysokie wymagania finansowe, sięgające 55 milionów euro, sprawiają, że ten kierunek jest bardzo trudny do zrealizowania.

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Gian Piero Gasperini poprowadził Romę do trzeciego miejsca w tabeli Serie A. Włoski klub po siedmiu latach przerwy wrócił do Ligi Mistrzów. Włoskie media podkreślają, że profil Argentyńczyka idealnie pasuje do stylu gry Romy – dynamicznego, ofensywnego skrzydłowego, który potrafi grać jeden na jeden.

Łącznie w Premier League Garnacho rozegrał już 117 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 14 asyst. Kontrakt zawodnika z Chelsea obowiązuje do czerwca 2032 roku. Z kolei serwis Transfermarkt.de wycenia Argentyńczyka na 28 milionów euro.