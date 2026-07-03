Garnacho łączony z włoskim klubem. Konkretne zainteresowanie

16:33, 3. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Il Romanista

Alejandro Garnacho może latem opuścić Chelsea. AS Roma skontaktowała się z londyńskim klubem w sprawie możliwości wypożyczenia skrzydłowego - podaje dziennik "Il Romanista".

Alejandro Garnacho
Obserwuj nas w
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

AS Roma pyta o wypożyczenie Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho dołączył do Chelsea w sierpniu 2025 roku, przenosząc się z Manchester United za około 46 milionów euro. Londyński klub wiązał z argentyńskim skrzydłowym duże nadzieje, licząc, że stanie się jednym z kluczowych zawodników ofensywy.

22-letni zawodnik w swoim pierwszym sezonie na Stamford Bridge rozegrał 43 spotkania, w których zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Choć statystyki nie są złe, Garnacho nie zawsze miał pewne miejsce w wyjściowym składzie, co sprawiło, że jego przyszłość w klubie zaczęła być przedmiotem spekulacji.

Według włoskiego dziennika „Il Romanista”, AS Roma jest zainteresowana wypożyczeniem Garnacho w letnim oknie transferowym. Rzymianie szukają wzmocnień na skrzydłach. Głównym celem transferowym pozostaje Mason Greenwood z Olympique Marsylia. Jednak wysokie wymagania finansowe, sięgające 55 milionów euro, sprawiają, że ten kierunek jest bardzo trudny do zrealizowania.

Kurs 200.00 na wygraną Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gian Piero Gasperini poprowadził Romę do trzeciego miejsca w tabeli Serie A. Włoski klub po siedmiu latach przerwy wrócił do Ligi Mistrzów. Włoskie media podkreślają, że profil Argentyńczyka idealnie pasuje do stylu gry Romy – dynamicznego, ofensywnego skrzydłowego, który potrafi grać jeden na jeden.

Łącznie w Premier League Garnacho rozegrał już 117 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 14 asyst. Kontrakt zawodnika z Chelsea obowiązuje do czerwca 2032 roku. Z kolei serwis Transfermarkt.de wycenia Argentyńczyka na 28 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości