Juventus może pozbyć się transferowego niewypału. Możliwy ruch do Premier League

Juventus Tury może szybko pożegnać się z Loisem Opendą. "La Gazzetta dello Sport" informuje, że po napastnika zgłosiło się Coventry City.

PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Coventry City zainteresowane Loisem Opendą z Juventusu

Juventus może wkrótce podjąć decyzję o przyszłości Loisa Opendy. Belgijski napastnik trafił do Turynu latem ubiegłego roku w ramach wypożyczenia z RB Lipsk, z obowiązkiem wykupu po zakończeniu sezonu. Stara Dama zapłaciła za 26-latka blisko 43 miliony euro.

Pobyt Opendy w Serie A nie spełnił jednak oczekiwań. Pod wodzą Luciano Spallettiego napastnik zdobył zaledwie jedną bramkę w 24 meczach ligowych. Słaba forma odbiła się również na jego sytuacji reprezentacyjnej. Belg nie znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Według informacji przekazanych przez włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Juventus jest skłonny rozważyć różne scenariusze dotyczące przyszłości napastnika. Klub zdaje sobie sprawę, że znalezienie kupca na stałe może być obecnie trudne.

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Nie wyklucza się jednak, że w ewentualnej umowie wypożyczenia zostanie zawarty obowiązek wykupu, który pozwoliłby Starej Damie zabezpieczyć przyszłość finansową transferu. Poważne zainteresowanie Opendą wykazuje Coventry City. Beniaminek Premier League, prowadzony przez Franka Lamparda, szuka wzmocnień i widzi w Belgu potencjalnego lidera ataku

O napastnika rywalizują również francuskie zespoły – Olympique Lyon, Stade Rennais oraz RC Lens. Dodajmy, że Openda ma ważny kontrakt z klubem z Turynu do czerwca 2030 roku. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości belgijskiego napastnika, który wciąż pozostaje głośnym nazwiskiem na rynku transferowym.