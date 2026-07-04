Real Madryt powinien sprowadzić gwiazdę Arsenalu! Legenda namawia na wielki transfer

21:16, 4. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt buduje skład na nowy sezon. Tymczasem Marcel Desailly na łamach "Mundo Deportivo" podpowiedział Królewskim. Francuz uważa, że w drużynie Jose Mourinho idealnie odnalazłby się William Saliba z Arsenalu.

Piłkarze Realu Madryt
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Marcel Desailly: Mam nadzieję, że William Saliba pewnego dnia założy koszulkę Realu Madryt

Real Madryt wciąż rozgląda się za wzmocnieniami do linii defensywnej. Choć Królewscy sprowadzili już nowych zawodników do formacji obronnej, niewykluczone, że przed końcem letniego okienka transferowego do zespołu trafi jeszcze jeden środkowy obrońca. Na liście życzeń Los Blancos od dłuższego czasu znajduje się William Saliba z Arsenalu.

Głos w sprawie potencjalnego transferu zabrał Marcel Desailly. Były reprezentant Francji na łamach „Mundo Deportivo” nie ukrywa, że z chęcią zobaczyłby swojego rodaka w koszulce Realu Madryt. Jednocześnie zaznaczył, że na razie taki ruch jest mało realny, ponieważ Arsenal nie zamierza rozstawać się ze swoim liderem defensywy. Mimo to jego zdaniem w przyszłości drzwi do takiego transferu pozostają otwarte.

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Mam nadzieję, że William Saliba pewnego dnia założy koszulkę Realu Madryt. Ma jeszcze kontrakt z Arsenalem przez, nie wiem, kolejne cztery lata. Ale jest młody, więc dlaczego nie? Drzwi są otwarte, a każdy z najlepszych piłkarzy chce w pewnym momencie swojej kariery grać dla Realu Madryt. Ta możliwość istnieje. Ale nie teraz. Zdecydowanie nie teraz. Obecnie jest najlepszym środkowym obrońcą na świecie, dlatego sytuacja wygląda właśnie w ten sposób – mówił Marcel Desailly.

William Saliba dotychczas rozegrał 184 spotkania w koszulce Arsenalu. Francuz zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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