Maroko i Kanada mierzyli się ze sobą w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Awans do ćwierćfinału finalnie wywalczyły Lwy Atlasu, które zwyciężyły 3:0.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Maroka

Maroko gra dalej! Kanada pokonana

Reprezentacja Maroka w sobotę rozpoczęła zmagania w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Na tym etapie turnieju stanął naprzeciw nich współgospodarz turnieju – Kanada. Lwy Atalasu mają za sobą niezwykle wyczerpujący mecz z Holandią, który zakończył się ich zwycięstwem dopiero po konkursie jedenastek. Drużyna, której szkoleniowcem jest Jesse Marsch, w poprzedniej rundzie okazała się lepsza od Republiki Południowej Afryki (1:0).

Pierwsza połowa meczu kompletnie nie spełniła oczekiwań kibiców. Marokańczycy byli ospali, popełniali mnóstwo i nieprzypominali tego samego zespołu, który już błyszczał na mundialu. Kanadyjczycy z kolei próbowali wykorzystać słabość rywala, ale nie wychodziło im to najlepiej. Drużyny schodziły zatem na przerwę z bezbramkowym wynikiem i poczuciem sporego niedosytu.

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Druga odsłona rywalizacji w Houston natomiast rozpoczęła się od mocnego ciosu Maroka. W 50. minucie Achraf Hakimi w pomysłowy sposób wykonał rzut wolny, wystawiając piłkę do będącego niepilnowanego Azzedine Ounahiego. Pomocnik sprytnym strzałem umieścił futbolówkę w bramce.

Ależ to wymyślił Hakimi, a wykończył Ounahi 😎



Maroko prowadzi z Kanadą 1:0 w 1/8 finału mistrzostw świata! pic.twitter.com/de6Kbs0xhc — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 4, 2026

Kanada z każdą kolejną minutą coraz bardziej się otwierała. Narażała się tym samym na kontry Maroka, który był na to gotowy. W 82. minucie Lwy Atlasu podwyższyły prowadzenie, a do siatki trafił Azzedine Ounahi, który tym samym ustrzelił dublet. W samej końcówce oglądaliśmy już jazdę bez trzymanki, ale to zepsół z Afryki w samej końcówce ustalił wynik meczu na 3:0. Współgospodarz mundialu tym samym pożegnał się z turniejem.

Maroko już czeka na swojego rywala w ćwierćfinale. Lwy Atlasu zmierzą się ze zwycięzcą rywalizacji Paragwaj – Francja.

Kanada – Maroko 0:3

Ounahi (50′, 82′), Rahimi (90+8′)