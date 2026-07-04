Wymuszona zmiana. Tak Francja zagra z sensacją MŚ

21:53, 4. lipca 2026 22:52, 4. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Paragwaj - Francja to spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Filadelfii.

Didier Deschamps
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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Paragwaj – Francja: wyjściowe jedenastki

Zdecydowanym faworytem rywalizacji na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii jest Francja. Trójkolorowi rozstrzygnęli na swoją korzyść wszystkie cztery spotkania w trwającej edycji mundialu i w każdym strzelali przynajmniej trzy gole. Natomiast Paragwaj, oprócz zwycięstwa z Turcją i sensacyjnej wygranej z Niemcami w 1/16 finału, zaliczył także porażkę z USA i remis z Australią.

Gustavo Alfaro dokonał czterech zmian w porównaniu z pojedynkiem z Niemcami. Miejsce w wyjściowym składzie zyskali Velazquez, Alderete, Diego Gomez i Almiron. Natomiast Didier Deschamps dokonał tylko jednej i to wymuszonej roszady – Manu Kone zastąpił kontuzjowanego Aureliena Tchouameniego.

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Paragwaj – Francja: oficjalne składy

Paragwaj: Gill – Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso – Cubas, Galarza, Diego Gomez – Almiron, Enciso

Francja: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Barcola, Olise, Mbappé

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