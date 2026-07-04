Paragwaj – Francja: typy i kursy. Trójkolorowi w drodzę po ćwierćfinał

Pragwaj - Francja: typy i kursy na mecz 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (4 lipca) o godzinie 23:00.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Michael Olise

Paragwaj Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 11:05

Paragwaj – Francja, typy bukmacherskie

Już w sobotni późny wieczór reprezentacja Francji rozpocznie marsz po ćwierćfinał. Tego dnia podopiecnzi Didiera Deschampsa zmierzą się z Paragwajem w ramach 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Drużyna z Ameryki Południowej sprawiła jedną z największych sensacji turnieju, eliminując w poprzedniej rundzie reprezentację Niemiec. Mimo tego to Trójkolorowi pozostają wyraźnym faworytem. Imponują oni formą od początku mundialu i będą chcieli potwierdzić swoją dominację także w starciu z ambitnym Paragwajem. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper STS 1.50 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

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Paragwaj – Francja, ostatnie wyniki

Paragwaj ma za sobą bardzo solidny mundial. Reprezentacja z Ameryki Południowej odniosła dwa zwycięstwa – 1:0 z Turcją oraz po serii rzutów karnych wyeliminowała Niemcy w 1/16 finału. W fazie grupowej zanotowała także bezbramkowy remis z Australią, a jedynej porażki doznała w starciu ze Stanami Zjednoczonymi (1:4). Mimo tej wpadki Paragwaj pokazał, że potrafi sprawić problemy nawet znacznie wyżej notowanym rywalom.

Reprezentacja Francji prezentuje na tegorocznym mundialu znakomitą formę. Trójkolorowi wygrali wszystkie cztery dotychczasowe spotkania, kolejno pokonując Senegal 3:1, Irak 3:0, Norwegię 4:1 oraz Szwecję 3:0 w 1/16 finału. Podopieczni Didiera Deschampsa imponują nie tylko skutecznością w ataku, ale również bardzo solidną grą w defensywie, dzięki czemu są uznawani za jednych z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata.

Paragwaj – Francja, historia

Historia rywalizacji Paragwaju z Francją zdecydowanie przemawia na korzyść Trójkolorowych. Obie reprezentacje mierzyły się dotychczas pięć razy, a Paragwaj ani razu nie zdołał odnieść zwycięstwa. Najbardziej pamiętnym starciem był mecz 1/8 finału mistrzostw świata w 1998 roku, kiedy Francuzi wygrali 1:0 po dogrywce dzięki słynnemu złotemu golowi autorstwa Laurenta Blanca. Ostatni raz oba zespoły spotkały się w 2017 roku w meczu towarzyskim, który zakończył się efektownym zwycięstwem Francji 5:0.

Paragwaj – Francja, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynoszą około 1.20. W przypadku zwycięstwa Paragwaju natomiast sięga nawet 16.0.

Paragwaj Francja 16.0 7.00 1.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 11:05

Paragwaj – Francja, kto wygra?

Który zespół awansuje? Paragwaj

Francja Paragwaj

Francja 0 Votes

Paragwaj – Francja, przewidywane składy

Paragwaj: Gill – Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso – Almiron, D. Gomez, Cubas, Galarza – Avalos, Enciso

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Barcola – Mbappe

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Paragwaj – Francja, transmisja meczu

Spotkanie Paragwaj – Francja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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