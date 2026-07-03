Les Bleus nauczą się na błędach Niemców? Typy na sobotnie mecze 1/8 finału Mundialu

W sobotę 4 lipca odbędą się dwa mecze 1/8 finału Mundialu, w których wyłonimy pierwszych ćwierćfinalistów. W szranki staną Kanada i Maroko oraz Paragwaj i Francja. Co przyniesie nam sobota na MŚ? Jakie warto obstawić typy na Mundial? Sprawdź moją analizę!

fot. Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe oraz Ousmane Dembele w meczu ze Szwecją

W sobotę 4 lipca odbędą się dwa mecze 1/8 finału Mundialu, w których wyłonimy pierwszych ćwierćfinalistów. W szranki staną Kanada i Maroko oraz Paragwaj i Francja. Co przyniesie nam sobota na MŚ? Jakie warto obstawić typy na Mundial? Sprawdź moją analizę!

Kanada vs Maroko. Typy na dziś

Mecz Kanady z Marokiem odbędzie się na stadionie w Houston, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 19:00 czasu polskiego. Poprzedni pojedynek tych zespołów zakończył się wynikiem 2:1 dla Maroka i był to pojedynek fazy grupowej na Mundialu w Katarze w 2022 roku.

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Kanada: niezawiedzione nadzieje

Kanadyjczycy do tego turnieju przystępowali ze sporymi nadziejami. Choć soccer w ich kraju nie jest najpopularniejszym sportem, a kadra dotychczas nie odnosiła sukcesów, to rola współgospodarza turnieju, a także dość bogata w solidnych piłkarzy generacja spowodowały, że oczekiwania w związku z tą imprezą były dość duże. Dotychczas Kanada dwa razy zagrała na Mundialu i w obu przypadkach kończyła swój występ na fazie grupowej. Tym razem z dorobkiem czterech oczek ekipa Jesse’a Marscha awansowała z drugiego miejsca w grupie B, a w 1/16 finału ograła 1:0 Republikę Południowej Afryki, dzięki czemu zanotowała swój najlepszy wynik w historii startów na Mundialach. Przez cały turniej team ten prezentuje się jednak zmiennie, bo w fazie grupowej zanotował remis 1:1 z Bośnią i Hercegowiną, następnie ograł 6:0 Katar, by na końcu ulec 2:1 Szwajcarii. Pojedynek z RPA, pomimo wygranej również nie wyszedł tak, jak życzyliby sobie tego The Canucks, wszak po ciężkim meczu udało im się zdobyć zwycięskiego gola dopiero w końcówce spotkania. Tym razem rywal jest już zgoła trudniejszy, więc do awansu potrzebne będzie Kanadzie nieco więcej jakości i szczęścia.

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Maroko: kolejny krok po medal

Reprezentacja Maroka przyjechała do Ameryki Północnej, by przynajmniej powtórzyć swój wynik sprzed czterech lat, czyli dotrzeć do strefy medalowej. W Katarze Maroko zajęło finalnie czwarte miejsce, więc zostało bez krążków, dlatego oczekiwania w związku z tym turniejem są w kraju ogromne. W fazie grupowej Lwy Atlasu zrobiły, co do nich należało, ponieważ po remisie 1:1 z Brazylią i wygranych 1:0 ze Szkocją i 4:2 z Haiti zdobyły siedem punktów i awansowały z drugiego miejsca. W 1/16 finału czekała ich trudna potyczka z Holandią, którą udało się przejść po remisie 1:1 w 120 minutach gry i wygranym później konkursie jedenastek. Maroko to ekipa niezwykle mocno zorganizowana i skuteczna po obu stronach placu gry. W 1/8 finału turniejowa drabinka przydzieliła jej teoretycznie łatwiejszego rywala, niż w poprzedniej rundzie, dlatego to Marokańczyków należy postrzegać jako faworytów nadchodzącego starcia.

Kanada Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 20:06

Co obstawiam?

W tej parze faworytem do zwycięstwa będzie ekipa marokańska. Kanadyjczycy mimo wyjścia z grupy i zwycięstwa w 1/16 finału, grają bardzo zmiennie i niezbyt stabilnie, dlatego w rywalizacji z Marokiem może zabraknąć im jakości, by zameldować się w ćwierćfinale MŚ. Sądzę, że Lwy Atlasu potwierdzą status faworyta i wygrają ten mecz, dlatego moim typem na ten pojedynek będzie najprostszy możliwy wybór, czyli zwycięstwo Maroka. W STS taki typ dostępny jest z kursem 1.80.

STS 1.80 Maroko wygra mecz Zagraj!

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Paragwaj vs Francja. Typy na Mundial

Potyczka Paragwaju z Francją odbędzie się o 23:00 naszego czasu na obiekcie w Filadelfii. Poprzednio ekipy te zagrały ze sobą towarzysko w 2017 roku, kiedy to padł wynik 5:0 dla Francji.

Paragwaj: największa niespodzianka

Reprezentacja Paragwaju przeżywa na tym Mundialu swoje piękne chwile. Po trzech z rzędu nieobecnościach na Mistrzostwach Świata trafiła ona do trudnej grupy z USA, Turcją oraz Australią, w której była typowana do zajęcia ostatniego miejsca. Finalnie zajęła trzecią pozycję, lecz cztery zdobyte punkty (porażka 1:4 z USA, wygrana 1:0 z Turcją i remis 0:0 z Australią) pozwoliły jej na awans do 1/16 finału. W tejże rundzie na podopiecznych Gustavo Alfaro czekali głodni sukcesów Niemcy. W tym pojedynku Paragwaj zagrał jednak bardzo mądrze i rozważnie w obronie, remisując 1:1 po dogrywce i przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w serii rzutów karnych, sprawiając tym samym największą jak do tej pory niespodziankę na tym Mundialu. Dzięki temu już po raz piąty w historii drużyna z tego kraju zameldowała się w najlepszej szesnastce turnieju i jest o krok od wyrównania swojego najlepszego wyniku, czyli ćwierćfinału z 2010 roku. Zadanie ma jednak piekielnie trudne, wszak trafiła na rozpędzonych i celujących w złoto Francuzów.

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Francja: potwierdzić jakość

Les Bleus niezmiennie są zespołem, który pokazuje, że do Ameryki Północnej przyjechał po odzyskanie utraconego przed czterema laty mistrzostwa świata. Francja jako jedyna drużyna z Europy przeszła przez fazę grupową bez straty punktu (3:1 z Senegalem, 3:0 z Irakiem i 4:1 z Norwegią), a w 1/16 finału nie dała najmniejszych szans Szwecji, ogrywając ją 3:0, choć równie dobrze mogła strzelić sześć-siedem bramek, ponieważ wykonała aż 12 celnych strzałów. Pokazuje to ogromny potencjał ofensywny tej drużyny, choć nie warto bagatelizować również solidnej obrony, a także pewnego punktu w bramce, jakim bez wątpienia jest Mike Maignan. W 1/8 finału ekipa Didiera Deschampsa trafiła na Paragwaj, którego na pewno nie może zlekceważyć. Jej celem będzie zatem wyciągnięcie lekcji z porażki Niemców i po prostu potwierdzenie swojej jakości.

Paragwaj Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lipca 2026 18:51

Co obstawiam?

W tym meczu bezapelacyjnym faworytem będzie reprezentacja Francji. Trudno zanegować taki osąd, ponieważ mamy do czynienia ze starciem ekipy, dla której już sam awans na MŚ jest sporym sukcesem z drużyną, która mierzy w końcowy tryumf. Kurs na wygraną Les Bleus jest jednak bardzo niski, dlatego zamiast obstawiania typów 1X2, idę w powyżej 6.5 rzutu rożnego Francji. Paragwaj w tym meczu na pewno nastawi się bardzo defensywnie, a ponieważ Francja to drużyna, którą zawsze interesuje strzelenie możliwie największej liczby goli, bardzo możliwe, że przy okazji swoich natarć na bramkę rywala, wytworzy sobie minimum siedem kornerów. Kurs na taki typ wynosi 1.70, dlatego w mojej ocenie warto w ten sposób zamknąć proponowany kupon z typami na Mundial.

STS 1.70 Francja wykona powyżej 6.5 rzutu rożnego Zagraj!

Mój kupon na sobotę 4 lipca

Oto moja propozycja kuponu na sobotnie mecze 1/8 finału MŚ. Typy pochodzą z oferty STS: