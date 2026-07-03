Francesco Acerbi zarobi fortunę? Otrzymał propozycję od bogatego klubu

Francesco Acerbi szuka nowego zespołu po odejściu z Interu Mediolan. Jak dowiedział się Ekrem Konur, chrapkę na jego pozyskanie ma saudyjski Al-Hilal.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Francesco Acerbi

Al-Hilal chce sprowadzić Francesco Acerbiego

Francesco Acerbi nie przedłużył wygasającego kontraktu z Interem Mediolan. Doświadczony obrońca jest więc dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, co czyni go bardzo atrakcyjną opcją dla wielu klubów. Sprowadzenie stopera o tak bogatym doświadczeniu bez konieczności płacenia kwoty odstępnego z pewnością stanowi nie lada okazję. Nic dziwnego, że wokół przyszłości 38-letniego Włocha pojawia się coraz więcej spekulacji.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Francesco Acerbi wzbudził zainteresowanie między innymi Al-Hilal. Jeśli doświadczony defensor zdecyduje się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, będzie mógł liczyć na bardzo wysokie wynagrodzenie. Gigant z Rijadu przedstawił już zawodnikowi ofertę dwuletniej umowy. Istotnym argumentem może być również fakt, że trenerem ekipy ze Stadionu Króla Fahda jest Simone Inzaghi, który doskonale zna Acerbiego i chętnie ponownie widziałby go w swojej drużynie.

34-krotny reprezentant Włoch występował w barwach wspomnianego wyżej Interu od września 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Meazza z Lazio Rzym za około 4 miliony euro. W minionym sezonie rutynowany stoper rozegrał 26 spotkań, spędzając na boisku ponad dwa tysiące minut. Choć propozycja z Arabii Saudyjskiej jest niezwykle atrakcyjna pod względem finansowym, media spekulują, że rodzina piłkarza preferowałaby pozostanie w ojczyźnie.

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