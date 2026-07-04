Kenan Yildiz jest pożądany przez topowy klub. O sprowadzeniu Turka marzy sam Arsenal. Może jednak okazać się to niewykonalne, ponieważ Juventus nie ma zamiaru się rozstawać ze swoją gwiazdą - donosi Ekrem Konur.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Arsenal chce Kenana Yildiza. Juventus nie ma zamiaru sprzedawać Turka

Kenan Yildiz rozwija się w niesamowitym tempie. Rosnące umiejętności gwiazdy Juventusu nie przeszły niezauważalnie. Od wielu miesięcy zawodnik jest łączony z Arsenalem. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Kanonierzy nie przestają marzyć o Turku. Mistrzowie Premier League zintensyfikowali swoje prace dążące do transferu.

Wspomniane źródło zdradza, że Arsenal może jednak obejść się smakiem. Juventus postawił sprawę jasno i nie ma zamiaru rozstawać się z Kenanem Yildizem. Niezależnie od kwoty, każda oferta transferowa będzie odrzucana przez Starą Damę. Sam zawodnik nie myśli o przeprowadzce, ponieważ czuje się doskonale w Turynie.

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Arsenal zatem będzie musiał porzucić swoje plany związane z pozyskaniem Kenana Yildiza. Reprezentant Turcji zapewne zostanie na kolejne lata w Juventusie, będąc twarzą tego zespołu. Już teraz skrzydłowy stanowi o sile drużyny i jest jedną z największych gwiazd w całej Serie A. Fani Starej Damy z pewnością cieszą się, że władze klubu nie mają zamiaru rozstawać się z gwiazdą.

Kenan Yildiz w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Juventusu. Turek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także zaliczył 10 asyst.