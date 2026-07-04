Manchester United rozważa ten transfer. Objawienie mundialu

Manchester United uważnie monitoruje sytuację utalentowanego pomocnika. Na radarze znalazł się Ayyoub Bouaddi. Według Sports Illustrated obecny klub, czyli Lille wycenił go na ok. 60-85 mln funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bouaddi obserwowany przez Manchester United

Manchester United w porównaniu do innych klubów bardzo powoli wchodzi w letnie okno transferowe. 3. drużyna poprzedniego sezonu Premier League nie sfinalizowała jeszcze ani jednego wzmocnienia. Na ten moment skupili się na rozstaniach. Z klubem pożegnali się m.in. Casemiro, Jadon Sancho oraz Tyrell Malacia. Każdy z nich odszedł po wygaśnięciu kontraktu.

Barw Czerwonych Diabłów nie będzie także bronił Rasmus Hojlund. Duńczyk został wykupiony po wypożyczeniu przez Napoli za 44 mln euro. Kibice domagają się jednak wzmocnień przed rywalizacją w Lidze Mistrzów, do której wracają po dwóch latach przerwy.

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Z Manchesterem United łączy się wielu zawodników. Wśród nich jest Ayyoub Bouaddi, czyli reprezentant Maroko. 18-letni piłkarz to jedno z objawień trwającego mundialu. Razem ze swoją kadrą awansował do 1/8 finału, a na swoim koncie ma 3 na 4 możliwe mecze. Na co dzień broni barw francuskiego Lille, z którym związany jest od praktycznie od początku kariery.

W seniorskim futbolu debiutował w sezonie 2023/2024. W poprzedniej kampanii był zawodnikiem wyjściowego składu. Łącznie w barwach Lille uzbierał już 96 spotkań, w których zaliczył 4 asysty. Gra na pozycji środkowego pomocnika, a Man United akurat szuka nowych piłkarzy do środka pola. Ostatnio stało się jasne, że ani Mateus Fernandes, ani Sandro Tonali nie trafią na Old Trafford.