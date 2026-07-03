AC Milan porozumiał się z wychowankiem Realu Madryt

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mario Gila bliski przeprowadzki do Milanu

AC Milan rozpoczął już zakupy podczas obecnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, iż mediolański klub sprowadził Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain za prawie 75 milionów euro, dokonując tym samym najdroższego zakupu w swojej historii. Wygląda jednak na to, że gigant z San Siro nie zamierza oszczędzać i planuje kolejne wzmocnienia składu, aby zbudować zespół gotowy do walki o najważniejsze trofea.

Wiele wskazuje na to, iż do Mediolanu trafi również Mario Gila. Z najnowszych informacji przekazanych przez stację „Sky Sports” wynika bowiem, że włoski potentat osiągnął porozumienie z hiszpańskim środkowym obrońcą w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Do sfinalizowania transakcji pozostaje jeszcze porozumienie między klubami. Milan zaoferował Lazio Rzym około 25 milionów euro plus bonusy i liczy, że negocjacje wkrótce zakończą się sukcesem.

Co ciekawe, połowa kwoty z ewentualnego transferu trafi na konto Realu Madryt. Mianowicie, wicemistrz La Ligi nadal posiada 50 procent praw do karty zawodniczej 25-letniego stopera. Mierzący 185 centymetrów defensor szkolił się w akademii Królewskich w latach 2018-2022, po czym przeniósł się do wspomnianego wyżej Lazio, by rozwijać swoją karierę w Serie A. Mario Gila był łączony również z Interem Mediolan, SSC Napoli oraz Juventusem, jednak aktualnie to AC Milan jest najbliżej jego pozyskania.

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