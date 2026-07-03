Inter chce zawodnika Chelsea. Anglik otwarty na transfer do Serie A

19:25, 3. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Inter Mediolan celuje w transfer Trevoha Chalobaha z Chelsea. Fabrizio Romano ujawnił, że reprezentant Anglii jest gotów na dołączenie do włoskiego giganta.

Cristian Chivu
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Trevoh Chalobah rozważa przeprowadzkę do Serie A

Inter Mediolan przygotowuje się do wzmocnienia defensywy. Na radarze włoskiego giganta znalazł się Trevoh Chalobah, który obecnie reprezentuje barwy Chelsea FC. Jak informuje Fabrizio Romano, angielski stoper jest otwarty na dołączenie do Interu i czeka na szybkie rozpoczęcie rozmów pomiędzy klubami.

26-letni defensor znalazł się w kadrze reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata 2026, jednak do tej pory nie zanotował ani jednej minuty na turnieju. Jego sytuacja klubowa również pozostaje niepewna, a przyszłość w Londynie coraz częściej jest poddawana w wątpliwość.

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Sytuacja transferowa mediolańczyków jest jednak bardziej złożona. Oferta złożona przez Como 1907 została odrzucona, choć klub z Lombardii nadal pozostaje w grze i rozważa różne scenariusze ws. Anglika. Chalobah ma za sobą 151 występów w barwach Chelsea, w których zdobył osiem bramek. Przez lata stoper był także wypożyczony m.in. do Ipswich Town, Huddersfield Town oraz Crystal Palace.

Kontrakt Chalobaha z londyńskim klubem obowiązuje do lata 2028 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia Anglika na dokładnie 40 milionów euro. W minionym sezonie stoper miał pewne miejsce w podstawowym składzie Chelsea. Przypomnijmy, iż nowy menedżerem The Blues został Xabi Alonso. Hiszpan chce odbudować się po zwolnieniu z Realu Madryt.

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