Milan walczy o głośny transfer. Prosto z Realu Madryt

19:20, 4. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan może przeprowadzić sensacyjny transfer. I to prosto z Realu Madryt. Na radarze Rossonerich znalazł się Victor Valdepenas. W walce o młodego Hiszpana liczy się równiez Bologna - informuje Ekrem Konur.

Ruben Amorim
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Victor Valdepenas wzbudza zainteresowanie AC Milanu

AC Milan tego lata chce wzmocnić defensywę. Rossoneri długo rozglądali się za lewym obrońcą, ale wydaje się, że już znaleźli odpowiedniego kandydata. Ich trop prowadzi do Realu Madryt. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań klubu z Mediolanu znalazł się Victor Valdepenas.

Utalentowany lewy defensor jest gotowy opuścić Real Madryt, aby zacząć regularną grę. Jak się jednak okazuje, AC Milan nie jest osamotniony w walce o transfer obrońcy Królewskich. Wspomniane źródło zaznacza, że Hiszpan wzbudza również zainteresowanie Bologni. Prawdopodobnie to między tymi dwoma włoskimi zespołami rozstrzygnie się walka o 19-latka.

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Victor Valdepenas jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem. Hiszpan znajduje się także pod obserwacją Chelsea, Arsenalu oraz Anderlechtu Bruksela. Jednak to AC Milan i Bologna rozdają karty i prowadzą peleton. Czas pokaże, gdzie finalnie będzie grał w przyszłym sezonie obrońca Królewskich.

Dotychczas Victor Valdepenas rozegrał tylko jedno spotkanie w seniorskich barwach Realu Madryt. Hiszpański defensor rozegrał 78 minut w ligowym meczu przeciwko Deportivo Alaves.

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