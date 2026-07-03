Juventus Turyn dopina transfer. Szykuje się powrót

Juventus Turyn szykuje powrót Tarika Muharemovicia z US Sassuolo - donosi Tuttomercatoweb.com. Bośniak ma dołączyć do Starej Damy za około 18 milionów euro.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Tarik Muharemović wróci do Juventusu

Juventus Turyn po rozczarowującym sezonie 2025/2026, który zakończył rozgrywki Serie A na dopiero szóstym miejscu, planuje wzmocnienia w linii defensywnej. Szkoleniowcem Starej Damy pozostał Luciano Spalletti, który ma otrzymać szansę na przebudowę kadry.

Jednym z pierwszych ruchów, które mogą symbolizować nowy kierunek klubu, ma być transfer dobrze znanego w Turynie zawodnika. Juventus jest bardzo bliski sfinalizowania powrotu Tarika Muharemovicia z US Sassuolo.

23-letni środkowy obrońca w przeszłości był związany z akademią Juventusu. W 2024 roku trafił na wypożyczenie do Sassuolo, a rok później klub z Emilii-Romanii zdecydował się wykupić Bośniaka za 2 miliony euro.

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Muharemović zaczął regularnie występować w Serie A. W ostatnich miesiącach jego forma przyciągnęła uwagę wielu klubów – zarówno z Włoch, jak i z zagranicy. Defensor był obserwowany przez Inter Mediolan, Fenerbahce, Como 1907, AFC Bournemouth oraz Aston Villę.

Kluczową rolę w powrocie Bośniaka do stolicy Piemontu miał odegrać Kenan Yildiz, który utrzymuje kontakt z byłym kolegą. Co istotne, powrót Muharemovicia ma być dla Juventusu wyjątkowo korzystny pod względem finansowym. Dzięki wcześniejszym zapisom kontraktowym oraz relacjom między klubami, Bianconeri mają zapłacić 18 milionów euro.

23-latek do tej pory w Serie A zgromadził już 32 występy, w których pokazał się jako solidny i coraz bardziej dojrzały stoper. W barwach Sassuolo zdobył cztery bramki i zanotował cztery asyst. Obrońca wyróżnia się dobrą grą w powietrzu, odwagą w pojedynkach oraz umiejętnością wyprowadzania piłki z defensywy.