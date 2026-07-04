Kanada – Maroko: typy i kursy. Trudne zadanie przed ekipą Jesse Marscha

Kanada - Maroko: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Czy współgospodarze mundialu ograją wyżej notowanego rywala? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na NRG Stadium już w tę sobotę, 4 lipca o godzinie 19:00.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Promise David

Kanada Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 13:59

Kanada – Maroko, typy i przewidywania

Rywalizacja Kanady z Marokiem zainauguruje zmagania w 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Naprzeciwko siebie staną współgospodarze turnieju oraz znakomicie spisująca się na mundialu reprezentacja z Afryki, która już w fazie grupowej udowodniła swoją wartość. Stawką będzie nie tylko awans do ćwierćfinału, ale również możliwość zmierzenia się w kolejnej rundzie ze zwycięzcą meczu Paragwaj – Francja. Zapowiada się niezwykle interesujące starcie dwóch drużyn, które mają ambicje, by zajść na mistrzostwach świata jeszcze dalej. Początek spotkania na NRG Stadium już w tę sobotę, 4 lipca o godzinie 19:00.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo reprezentacji Maroka. Afrykański zespół dysponuje po prostu większą jakością piłkarską niż Kanada, co powinno przełożyć się na wynik tego starcia. Mój typ: wygrana Maroka.

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Kanada – Maroko, sytuacja kadrowa

Obie reprezentacje przystąpią do meczu osłabione brakiem ważnych zawodników. Jeśli chodzi o Kanadę, to Jesse Marsch nie będzie mógł skorzystać z Ismaela Kone oraz Marcelo Floresa. Natomiast selekcjoner Maroka – Mohamed Ouahbi – musi poradzić sobie bez Nayefa Aguerda i Abde Ezzalzouliego. Absencje po obu stronach mogą mieć istotny wpływ na przebieg rywalizacji o awans do ćwierćfinału mundialu.

Kanada – Maroko, ostatnie wyniki

Kanada zaliczyła mieszane wyniki w swoich ostatnich meczach – w 1/16 finału pokonała Republikę Południowej Afryki 1:0, ale wcześniej w ostatniej kolejce fazy grupowej przegrała 1:2 ze Szwajcarią. Maroko z kolei imponuje formą, eliminując w poprzedniej rundzie Holandię (1:1 w regulaminowym czasie gry i dogrywce, 3:2 w rzutach karnych). W 3. kolejce grupowej zdobywcy Pucharu Narodów Afryki wygrali 4:2 z Haiti, kończąc ten etap turnieju mocnym akcentem.

Kanada – Maroko, historia

Historia bezpośrednich pojedynków Kanady z Marokiem jest bardzo krótka i obejmuje zaledwie dwa spotkania. W obu lepsza okazywała się reprezentacja z Afryki, potwierdzając swoją wyższość nad ekipą z Ameryki Północnej. Czy Kanadyjczycy zdołają przełamać tę niekorzystną serię? Tego dowiemy się w kolejnym rozdziale tej rywalizacji.

Kanada – Maroko, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku jest afrykańska drużyna, która ma większe doświadczenie na mistrzostwach świata od zespołu z Ameryki Północnej. Kurs na wygraną Kanadyjczyków wynosi około 5.00, typ na zwycięstwo Marokańczyków to mniej więcej 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Kanada Maroko 5.25 3.47 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 lipca 2026 13:59

Kanada – Maroko, przewidywane składy

Kanada: Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg – David, Oluwaseyi

Maroko: Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss – Ismael Saibari

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Kanada – Maroko, transmisja meczu

Pojedynek między Kanadą a Marokiem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Szymon Borczuch i Bartłomiej Kalinkowski. Początek rywalizacji na NRG Stadium już w tę sobotę, 4 lipca o godzinie 19:00.

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