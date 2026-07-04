Juventus rozgląda się za nowym lewym obrońcą. Jak się okazuje, trop Starej Damy prowadzi do Realu Madryt. Na ich celowniku znalazł się Alvaro Carreras - przekazuje "TuttoJuve".

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Alvaro Carreras wzbudza zainteresowanie Juventusu

Juventus tego lata wciąż wstrzymuje się z konkretnymi ruchami kadrowymi. Na ten moment władze klubu głównie badają rynek. Najnowsze wieści transferowe z obozu Bianconerich przekazuje serwis „TuttoJuve”. Otóż Stara Dama wytypowała kandydata do wzmocnienia lewej strony defensywy. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Alvaro Carreras z Realu Madryt.

Przyszłość Hiszpana na Estadio Santiago Bernabeu wciąż nie jest pewna. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Królewscy mogą sprzedać swojego zawodnika. Juventus jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, ponieważ wycena defensora sięga 50 milionów euro. Taka kwota może jednak przewyższać możliwości Starej Damy, która tego lata ma ograniczony budżet transferowy.

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Juventus jednak bacznie będzie przyglądał się sytuacji Alvaro Carreras. Warto jednak zaznaczyć, że klub z Turynu nie jest osamotniony w wyścigu po transfer. Manchester United również interesuje się graczem Realu Madryt. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie finalnie będzie występował hiszpański lewy defensor.

Alvaro Carreras w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.