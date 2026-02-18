Modrić musi podjąć kluczową decyzję. Milan nie chce czekać

20:38, 18. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

AC Milan chce zatrzymać Lukę Modricia na kolejny sezon. Według Calciomercato w klubie trwa mobilizacja, aby przekonać Chorwata do rocznego przedłużenia umowy.

Luka Modric
Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Milan walczy o zatrzymanie Modricia

AC Milan w piątek wygrał z Pisą, a bohaterem spotkania został Luka Modrić. Chorwat zdobył zwycięską bramkę w 85 minucie i poprowadził Rossonerich do triumfu. Jego trafienie miało wymiar historyczny. Został najstarszym zawodnikiem w dziejach Serie A, który strzelił gola z gry.

W Mediolanie nie chcą, aby to był ostatni sezon doświadczonego pomocnika. Kontrakt Modricia wygasa po zakończeniu rozgrywek. Klub posiada opcję przedłużenia o rok. W przypadku gry w Lidze Mistrzów pensja miałaby wzrosnąć do około 4,5 miliona euro netto. Dla piłkarza kluczowe nie są jednak wyłącznie kwestie finansowe. Liczy się także forma fizyczna i mentalna oraz rola w zespole.

Massimiliano Allegri zbudował z Modriciem relację opartą na wzajemnym szacunku. Trener ceni jego doświadczenie i mentalność zwycięzcy. Chorwat podkreśla, że czuje się w Milanie jak w rodzinie. Ma dobre relacje z całym zespołem i nie chce być jedynie rezerwowym. Zależy mu na realnym wpływie na wyniki drużyny.

Ostateczna decyzja należy do samego zawodnika. Ma ją podjąć przed wyjazdem na mundial z reprezentacją Chorwacji. W klubie panuje ostrożny optymizm. Władze wierzą, że były gracz Realu zdecyduje się pozostać w Mediolanie jeszcze przez jeden sezon i dalej pisać swoją historię w Serie A.

