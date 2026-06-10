Wyjaśniła się przyszłość Dawidowicza. Raków z komunikatem

18:14, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Raków Częstochowa

Paweł Dawidowicz nie będzie w następnym sezonie zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Medaliki poinformowały o rozstaniu z defensorem, którego wygasający kontrakt nie został przedłużony.

Paweł Dawidowicz
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Oficjalnie: Paweł Dawidowicza odchodzi z Rakowa Częstochowa

Paweł Dawidowicz w zimowym okienku transferowym zdecydował się na powrót do PKO Ekstraklasy, zostając zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Medaliki miały ogromne oczekiwania względem 17-krotnego reprezentanta Polski, ale rzeczywistość okazała się bolesna. Teraz dowiedzieliśmy się, że współpraca nie będzie kontynuowana. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono zakończenie współpracy z doświadczonym obrońcą.

Kontrakt Pawła Dawidowicza z Rakowem Częstochowa obowiązywał do 30 czerwca. Tym samym ekstraklasowicz zdecydował się nie przedłużać z nim wygasającej umowy. Zawodnik nie dał żadnych argumentów, aby pozostać w zespole spod Jasnej Góry. Na ten moment nie znamy przyszłości klubowej 31-latka. W mediach nie pojawiły się do tej pory żadne informacje w tej sprawie.

Powrót Pawła Dawidowicza na polskie boiska nie był udany. Doświadczony obrońca miał z miejsca stać się kluczowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Tymczasem półroczny rozbrat z piłką 31-latka był bardzo widoczny. 17-krotny reprezentant Polski nie przypominał już tego samego piłkarza, który występował na poziomie Serie A.

Paweł Dawidowicz w koszulce Rakowa Częstochowa rozegrał 12 spotkań. Obrońca nie miał udziały przy strzelonym golu przez swoją drużynę.

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