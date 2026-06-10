Grupa H Mistrzostw Świata 2026: terminarz i godziny. Grupa Hiszpanii na mundialu

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Grupa H mistrzostw świata 2026

W grupie H znalazło się dwóch wyraźnych faworytów, czyli Hiszpania oraz Urugwaj. Stawkę uzupełnią Arabia Saudyjska i Republika Zielonego Przylądka.

Hiszpania to jeden z faworytów do końcowego zwycięstwa. La Furia Roja może powtórzyć wyczyn z 2008 i 2010 roku, czyli wygrać w ciągu dwóch lat Mistrzostwo Europy oraz Mistrzostwo Świata. Ostatnie turnieje na mundialu nie były dla nich udane. Dwa razy z rzędu kończyli w 1/8 finału, a w 2014 roku nie wyszli nawet z grupy.

Republika Zielonego Przylądka to debiutant na Mistrzostwach Świata. Co więcej, to dopiero ich piąta duża impreza w historii. Wcześniej tylko cztery razy wystąpili w Pucharze Narodów Afryki, gdzie najdalej dotarli dwukrotnie do ćwierćfinału.

Arabia Saudyjska, czyli gospodarz ostatniego mundialu weźmie udział w trzecich z rzędu Mistrzostwach Świata. Będzie to ich siódmy występ w historii na Pucharze Świata. Najlepszy wynik to 1/8 finału w 1994 roku na boiskach w Stanach Zjednoczonych.

Ostatni zespół w grupie H to Urugwaj, czyli dwukrotny mistrz świata z 1930 oraz 1950 roku. W XXI w. nie grali tylko na mundialu w 2006 roku. Najlepszy wynik w ostatnich dwudziestu czterech latach to 4. miejsce na turnieju w RPA w 2010 roku.

Terminarz i godziny meczów

Grupa H Mistrzostw Świata 2026 będzie grać w przystępnych godzinach, ponieważ pierwsze cztery mecze odbędą się o 18:00 i 00:00. Problem pojawi się dopiero w 3. kolejce, która zostanie rozegrana w środku nocy o godzinie 2:00 czasu polskiego.