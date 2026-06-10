Mundial 2026 i głośne zwolnienie. W tle reprezentacja Chorwacji

Reprezentacja Chorwacji znalazła się w centrum nietypowego skandalu przed MŚ 2026. Pracownik amerykańskiego hotelu znalazł się na świeczniku, a pisze o tym "Sportske Novosti".

fot. Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Pracował przy reprezentacji Chorwacji. Jeden przeciek kosztował go wszystko

Reprezentacja Chorwacji przygotowuje się do rywalizacji w fazie grupowej mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Niemniej uwagę mediów przykuła sytuacja związana z hotelem AKA, gdzie zatrzymała się kadra Vatrenich. Jak poinformował chorwacki dziennik „Sportske Novosti”, kierownik działu gastronomicznego obiektu został zwolniony za złamanie zasad poufności obowiązujących wszystkich pracowników hotelu.

Według informacji przekazanych przez źródło, hotel AKA podpisał z FIFA oraz Chorwackim Związkiem Piłki Nożnej specjalną umowę, która zabrania ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących pobytu reprezentacji. Obejmuje ona zarówno kwestie organizacyjne, jak i szczegóły związane z wymaganiami zawodników oraz sztabu szkoleniowego.

Anonimowy menedżer zdecydował się jednak przekazać mediom jedną z próśb zgłoszonych przez chorwacką federację. Jak ujawnił, reprezentacja zażyczyła sobie dostępności dwóch rodzajów chorwackiego wina podczas pobytu w hotelu. Informacja szybko przedostała się do opinii publicznej.

Chociaż pracownik miał zachować anonimowość, kierownictwo hotelu błyskawicznie ustaliło źródło przecieku. W konsekwencji mężczyzna został zwolniony dyscyplinarnie za naruszenie warunków umowy o poufności.

Chorwacka ekipa koncentrują się natomiast na rywalizacji sportowej. W fazie grupowej mistrzostw świata zmierzą się z Anglią (17 czerwca), Panamą (24 czerwca) oraz Ghaną (28 czerwca). Celem drużyny jest awans do fazy pucharowej i nawiązanie do największych sukcesów w historii reprezentacji.