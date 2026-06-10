Grupa G MŚ 2026: terminarz i godziny. Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia

Grupa G mistrzostw świata 2026
Najbardziej zróżnicowana grupa na Mistrzostwach Świata 2026 to grupa G. Znalazły się w niej reprezentacje z czterech różnych kontynentów. Faworytem będzie oczywiście Belgia, która na papierze ma najmocniejszy skład. Podopieczni Rudiego Garcii w 2018 roku zajęli 3. miejsce na mundialu, ale przed czterema laty odpadli już na etapie fazy grupowej.
Egipt zagra dopiero na drugim mundialu w XXI w. Wcześniej byli obecni na Mistrzostwach Świata 2018, gdzie odpadli w fazie grupowej. Łącznie mają na swoim koncie tylko cztery udziały w najważniejszej imprezie czterolecia.
Iran to stały uczestnik Mistrzostw Świata. Obecna edycja będzie ich czwartym z rzędu występem na mundialu. W XXI w. tylko dwa razy nie udało im się dostać na turniej. Za każdym razem odpadali już na etapie fazy grupowej.
Nowa Zelandia to kopciuszek grupy G Mistrzostw Świata 2026. To dla nich dopiero trzeci udział na mundialu. Wcześniej grali w 2010 oraz 1982 roku. W obu przypadkach przegrali wszystkie mecze, zajmując ostatnie 4. miejsce w grupie.
Terminarz i godziny meczów
Kibice, którzy chcą oglądać mecze reprezentacji Belgii, Iranu, Egiptu i Nowej Zelandii, muszą nastawić się na nieprzespane noce. Tylko jedno spotkanie zostanie rozegrane w „normalnych” godzinach dla polskich fanów. Pozostałe starcia rozpoczną się w środku nocy i nad ranem. Pierwszy gwizdek w grupie G usłyszymy raz o godzinie 21:00, raz o godzinie 1:00 w nocy, dwa razy o 3:00 i 5:00 w nocy.
- 15 czerwca, godz. 21:00 – Belgia vs Egipt
- 16 czerwca, godz. 03:00 – Iran vs Nowa Zelandia
- 22 czerwca, godz. 01:00 – Belgia vs Iran
- 22 czerwca, godz. 03:00 – Nowa Zelandia vs Egipt
- 27 czerwca, godz. 05:00 – Egipt vs Iran
- 27 czerwca, godz. 05:00 – Nowa Zelandia vs Belgia