Grupa G MŚ 2026: terminarz i godziny. Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia

ANP / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Grupa G mistrzostw świata 2026

Najbardziej zróżnicowana grupa na Mistrzostwach Świata 2026 to grupa G. Znalazły się w niej reprezentacje z czterech różnych kontynentów. Faworytem będzie oczywiście Belgia, która na papierze ma najmocniejszy skład. Podopieczni Rudiego Garcii w 2018 roku zajęli 3. miejsce na mundialu, ale przed czterema laty odpadli już na etapie fazy grupowej.

Egipt zagra dopiero na drugim mundialu w XXI w. Wcześniej byli obecni na Mistrzostwach Świata 2018, gdzie odpadli w fazie grupowej. Łącznie mają na swoim koncie tylko cztery udziały w najważniejszej imprezie czterolecia.

Iran to stały uczestnik Mistrzostw Świata. Obecna edycja będzie ich czwartym z rzędu występem na mundialu. W XXI w. tylko dwa razy nie udało im się dostać na turniej. Za każdym razem odpadali już na etapie fazy grupowej.

Nowa Zelandia to kopciuszek grupy G Mistrzostw Świata 2026. To dla nich dopiero trzeci udział na mundialu. Wcześniej grali w 2010 oraz 1982 roku. W obu przypadkach przegrali wszystkie mecze, zajmując ostatnie 4. miejsce w grupie.

Terminarz i godziny meczów

Kibice, którzy chcą oglądać mecze reprezentacji Belgii, Iranu, Egiptu i Nowej Zelandii, muszą nastawić się na nieprzespane noce. Tylko jedno spotkanie zostanie rozegrane w „normalnych” godzinach dla polskich fanów. Pozostałe starcia rozpoczną się w środku nocy i nad ranem. Pierwszy gwizdek w grupie G usłyszymy raz o godzinie 21:00, raz o godzinie 1:00 w nocy, dwa razy o 3:00 i 5:00 w nocy.