Fiorentina bez gwiazd na Jagiellonię. Duże osłabienia Włochów

Fiorentina przystąpi do spotkania z Jagiellonią Białystok w dość osłabionym składzie. W kadrze Fiołków na czwartkowy hit zabrakło kilku gwiazdorów toskańskiej drużyny, między innymi Moise Keana.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Moise Kean

Kean, Dodo, Rugani i De Gea nie zagrają z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok od tygodni wyczekuje pojedynku z Fiorentiną. Na Podlasie przyjedzie uznana marka, a spotkanie wzbudza wiele emocji. Jednak dla Toskańczyków znacznie ważniejsze są teraz rozgrywki Serie A. Fiołki znajdują się w strefie spadkowej, tracą obecnie trzy punkty do bezpiecznej lokaty i muszą walczyć o ligowy byt, dlatego spotkanie z Jagą nie jest przez Włochów traktowane priorytetowo.

W czwartkowym meczu Ligi Konferencji zabraknie kilku znaczących zawodników dla włoskiej ekipy. W oczy rzuca się przede wszystkim nieobecność Moise Keana i Dodo, oprócz wcześniej ogłoszonych absencji De Gei i Solomona z powodu kontuzji. Na liście UEFA nie ma również Brescianniniego, Ruganiego i Christensena. Nieobecny jest także Gudmundsson, oszczędzany na ligowe spotkanie z Pisą.

Fiorentina obecnie złapała nieco wiatru w żagle. Ostatnie dwa mecze w Serie A to remis z Torino i wygrana z Como. Mimo to, można się spodziewać, że na pojedynek z Jagiellonią Białystok trener Vanoli mocno namiesza w składzie i wyjściowa jedenastka będzie znacznie odbiegać od pierwszego garnituru. Zespół Adriana Siemieńca ma zatem doskonałą okazję, by powalczyć o korzystny rezultat przed własną publicznością.

