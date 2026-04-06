Milik otarł się o kosmiczną bramkę! To mogła być piękna historia [WIDEO]

Arkadiusz Milik zaliczył drugi występ po powrocie do zdrowia. Tym razem dostał szansę w rywalizacji z Genoą. Napastnik Juventusu był bliski zdobycia przepięknej bramki.

Milik wraca do formy. Mógł strzelić piękną bramkę

Arkadiusz Milik pauzował od czerwca 2024 roku, kiedy to podczas towarzyskiego meczu reprezentacji Polski doznał kontuzji kolana. Kilka razy był już bliski powrotu do gry, ale pojawiały się kolejne komplikacje. Na murawie zameldował się jeszcze przed marcową przerwą reprezentacyjną. Zaliczył kwadrans w rywalizacji z Sassuolo, a w poniedziałek przeciwko Genoi wszedł na murawę w 67. minucie.

Milik zmienił Jonathana Davida, a w 82. minucie mógł podwyższyć prowadzenie Juventusu. Po odbiorze piłki pokusił się o niesygnalizowany strzał z okolic środka boiska. Do gola zabrakło niewiele, bowiem zmusił Justina Bijlowa do efektownej interwencji.

𝐌𝐈𝐋𝐈𝐊! TO BYŁBY SPEKTAKULARNY GOL! NIEWIELE BRAKOWAŁO! 🤯🔥



Te obrazki sugerują, że Milik powoli wraca do formy. Kluczowe będzie odzyskanie pewności siebie, którą zatracił po wielu miesiącach bez gry. To dla niego kluczowy okres – walczy o swoją przyszłość, być może jeszcze w Turynie. Juventus do tej pory planował rozstanie z polskim napastnikiem, na którego nie mógł liczyć.

Milik ma ważną umowę z Juventusem do połowy 2027 roku. Nawet jeśli Stara Dama z niego zrezygnuje, udanymi występami może zapracować na transfer do mocnego klubu.