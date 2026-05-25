Czas na duży transfer? Piłkarz Zagłębia doradza mu zmianę klubu

14:50, 25. maja 2026
Sebastian Janus
Źródło: WeszłoTV

Zagłębie Lubin może latem pobić swój rekord sprzedażowy. Marcel Reguła wzbudza duże zainteresowanie. Jasmin Burić doradza swojemu koledze z drużyny zagraniczny transfer.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła z transferem już tego lata? To dla jego dobra

Zagłębie Lubin do samego końca miało szanse na grę w europejskich pucharach, finalnie zajmując siódme miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do pewnego momentu Miedzowi byli nawet w grze o mistrzostwo Polski, ale ostatnie kolejki nie były w ich wykonaniu zbyt dobre. Bez wątpienia najjaśniejszą postacią w drużynie okazał się być raptem 19-letni Marcel Reguła. W 31 ligowych meczach uzbierał pięć bramek i pięć asyst, dokładając do tego dwa trafienia w Pucharze Polski.

Eksperci zwiastują mu świetlaną przyszłość i uważają za jeden z największych polskich talentów. Reguła jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na siedem milionów euro, a władze Zagłębia spodziewają się, że na jego sprzedaży pobiją własny rekord. W ostatnich miesiącach był on łączony chociażby z Portugalią, gdzie interesuje się nim Benfica.

Co latem stanie się z Regułą? Wiele wskazuje na transfer, choć on sam oczywiście jeszcze tego nie przesądza. Zmianę otoczenia doradza mu kolega z drużyny, Jasmin Burić. Bramkarz Zagłębia twierdzi, że najlepsze dla jego kariery byłoby podjęcie się wyzwania w mocniejszej lidze.

Myślę, że lepiej byłoby dla niego wyjechać z naszej ligi. Będzie wtedy lepszym zawodnikiem. To może wyjść mu na duży plus – przyznał Burić w programie na kanale „WeszłoTV”.

