Milik ma szansę wrócić na boisko! Przełomowe wieści ws. Polaka

Arkadiusz Milik w weekend może zagrać pierwszy raz od czerwca 2024 roku. Jak informuje Tuttosport, reprezentant Polski znajdzie się w kadrze na mecz Juventus - Udinese. Spotkanie odbędzie się w sobotę (14 marca).

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik czekał na to ponad 600 dni, ale być może w końcu się doczeka. Napastnik po raz ostatni wziął udział w oficjalnym meczu w czerwcu 2024 roku. Zagrał wtedy w spotkaniu towarzyskim reprezentacji Polski z Ukrainą. Nieszczęśliwie doznał kontuzji, co było tylko początkiem problemów 32-letniego piłkarza. Gdy wydawało się, że wrócił, znowu przydarzyła się kontuzja i tak w kółko.

Ostatnie tygodnie przynoszą coraz więcej pozytywnych informacji ws. stanu zdrowia polskiego piłkarza. Milik trenował najpierw indywidualnie, a potem rozpoczął zajęcia wraz z resztą zespołu. Tuttosport pisze, że jest gotów, aby wrócić na boisko.

Ich zdaniem Arkadiusz Milik znajdzie się w kadrze meczowej na spotkanie Udinese – Juventus. Pewne jest, że rozpocznie na ławce rezerwowych, a jeśli wejdzie na boisko, to tylko okazjonalnie na parę minut. Dopiero po marcowej przerwie na reprezentacje będzie mógł grać w większym wymiarze czasu. Starcie na Bluenergy Stadium odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 20:45.

Milik jest zawodnikiem Juventusu od sierpnia 2022 roku. Na początku przybył do Turynu w ramach wypożyczenia, ale po roku został wykupiony z Marsylii za ok. 8 mln euro. Łącznie w barwach Starej Damy rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 goli.