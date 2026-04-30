Crystal Palace lepszy w Krakowie. Oyedele i spółka muszą odrabiać straty

W czwartek odbyły się dwa półfinałowe spotkanie w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Crystal Palace okazało się lepsze od Szachtara Donieck (3:1), natomaist Rayo Vallecano pokonało Strasbourg (1:0).

Liga Konferencji Europy: Crystal Palace i Rayo Vallecano bliżej finału

W czwartkowy wieczór kibice europejskiego futbolu mogli emocjonować się półfinałami Ligi Konferencji Europy. Na tym etapie rozgrywek doszło do dwóch ciekawych konfrontacji – Szachtar Donieck zmierzył się z Crystal Palace, a gospodarzem tego spotkania był Kraków, natomiast w drugim meczu Rayo Vallecano podejmowało Strasbourg. Przed rozpoczęciem rywalizacji trudno było jednoznacznie wskazać faworytów do awansu, co tylko podkręcało atmosferę przed pierwszym gwizdkiem.

W spotkaniu rozgrywanym na obiekcie Wisły Kraków zobaczyliśmy pokaz siły angielskiego zespołu. Crystal Palace już w 1. minucie objęło prowadzenie. Odpowiedź Szachtara Donieck nadzeszła na początku drugiej odsłony, ale to tylko podrażniło zespól z Selhurst Park. Podopieczni Oliviera Glasnera dorzucili jeszcze dwa trafienia i są na wyśmienitej drodze, aby zagrać w finale Ligi Konferencji Europy.

Szachtar Donieck – Crystal Palace 1:3

Ocheretko (47′) – Sarr (1′), Kamada (58′), Larsen (84′)

W drugim półfinale rywalizacja była zdecydowanie bardziej wyrównana. Tu o triumfie zadecydował jeden gol. A strzelił go Alemao. Strasbourg nie zdołał odpowiedzieć i to hiszpański zespół jest bliżej upragnione awansu. Zespół Maximiliana Oyedele jednak w rewanżu przystąpi jako gospodarz i nie można ich przedwcześnie skreślać.

Rayo Vallecano – Strasbourg 1:0

Alemao (54′)