Infantino zabrał głos ws. gry Iranu na mundialu w USA

21:42, 30. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Calciomercato

Reprezentacja Włoch nie pojedzie na mundial 2026 i to już pewne. Jak powiedział Gianni Infantino podczas Kongresu FIFA w Vancouver temat jest zamknięty, bowiem na turnieju pojawi się kadra narodowa Iranu.

Gianni Infantino
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Infantino rozwiewa wątpliwości ws. Włoch na mundialu

Włochy po raz trzeci z rzędu nie zagrają na mistrzostwach świata i to oficjalna informacja. Po turniejach w 2018 roku i kolejnej absencji w Katarze teraz sytuacja się powtarza. Tym razem mundial odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.

Kluczowe znaczenie miało stanowisko FIFA w sprawie Iranu. Prezydent federacji potwierdził jego udział w turnieju. Tym samym upadły wszelkie spekulacje o możliwym zastąpieniu tej reprezentacji. – Iran weźmie udział w mistrzostwach świata FIFA 2026 – powiedział Gianni Infantino. – Oczywiście zagra w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Potwierdzam jasno, że Iran zagra na mundialu i wystąpi w USA.

FIFA od początku utrzymywała niezmienne stanowisko w tej sprawie. Mimo nacisków nie rozważano poważnie scenariusza dodatkowego miejsca dla innej drużyny. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiały się różne reprezentacje.

W gronie tym wymieniano także Włochy jako najwyżej notowany zespół spośród niezakwalifikowanych. Rozważano również inne opcje związane z eliminacjami w Azji. Ostatecznie jednak żadna zmiana nie została wprowadzona. – Naszym zadaniem jest jednoczyć ludzi – dodał Gianni Infantino. – Piłka nożna łączy świat i musimy pozostać pozytywni w tych okolicznościach.

