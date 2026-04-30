Real Madryt zatrudni Kloppa. Warunek jest jeden

Real Madryt przygotowuje się do kluczowej decyzji dotyczącej wyboru trenera na kolejny sezon. Według informacji Fabrizio Romano, klub ma wyraźnego faworyta, ale sytuacja pozostaje niepewna.

Na zdjęciu: Juergen Klopp

Real Madryt czeka na ruch Jurgena Kloppa

Real Madryt jasno określił swoje stanowisko w sprawie Jurgena Kloppa. Klub widzi w nim głównego kandydata do objęcia zespołu od przyszłego sezonu. Jednocześnie nie zamierza wykonywać pierwszego kroku w negocjacjach.

Władze chcą uszanować obecną rolę szkoleniowca w strukturach Red Bulla. Klopp pełni funkcję globalnego dyrektora sportowego i nadzoruje wiele klubów. Jego pozycja obejmuje między innymi RB Lipsk oraz inne zespoły należące do grupy.

Warunek postawiony przez Real jest jednoznaczny i nie podlega negocjacjom. To trener musi jako pierwszy wyrazić chęć powrotu na ławkę. Dopiero wtedy klub podejmie konkretne działania.

Brak decyzji ze strony Niemca zmusza Real do analizowania innych opcji. Na liście znajdują się między innymi Jose Mourinho oraz inni uznani szkoleniowcy. Portugalczyk ma doświadczenie w pracy w Madrycie i utrzymywał dobre relacje z Florentino Perezem.

Mourinho może być rozwiązaniem tymczasowym w przypadku braku porozumienia z Kloppem. Klub przygotowuje się na różne scenariusze przed rozpoczęciem nowego sezonu. Ostateczna decyzja zależy jednak od ruchu lub jego braku niemieckiego szkoleniowca.

