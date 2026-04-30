Z Arsenalu do Atletico? Simeone szuka wzmocnień w Londynie

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Cristhian Mosquera na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt mierzy się z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu obu drużyn padł remis 1:1, dlatego przed rewanżem trudno wskazać wyraźnego faworyta. Niewykluczone jednak, że w najbliższych miesiącach oba kluby spotkają się nie tylko na murawie, ale również przy stole negocjacyjnym. Jak informuje Ekrem Konur, Hiszpanie zagięli bowiem parol na środkowego obrońcę drużyny Kanonierów – Cristhiana Mosquerę.

Trener ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – liczy na poważne wzmocnienie formacji defensywnej przed kolejnym sezonem. Zdaniem argentyńskiego szkoleniowca 21-letni stoper byłby idealnym kandydatem, aby wnieść jakość do linii obrony Atletico Madryt. Warto dodać, że zainteresowanie utalentowanym zawodnikiem wykazują również SSC Napoli, Everton oraz Benfica Lizbona. Arsenal nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim piłkarzem, lecz mógłby rozważyć oferty opiewające na mniej więcej 50 milionów euro.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii przywdziewa koszulkę zespołu The Gunners od lipca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Emirates Stadium za 15 milionów euro z Valencii, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 30 meczów, spędzając na boisku 1700 minut. Młody stoper uchodzi za jednego z ciekawszych defensorów swojego pokolenia. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro, a jego kontrakt z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.