Kobbie Mainoo podjął decyzję. Złożył podpis pod umową

23:08, 30. kwietnia 2026
Źródło:  Manchester United

Kobbie Mainoo będzie kontynuował swoją karierę w Manchesterze United. 21-letni pomocnik przedłużył swoją umowę z angielskim klubem do 30 czerwca 2031 roku.

Kobbie Mainoo
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Oficjalnie: Manchester United przedłużył kontrakt z Kobbiem Mainoo

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Kobbiem Mainoo. 21-letni środkowy pomocnik zgodnie z przewidywaniami podpisał nową umowę z angielskim klubem. Porozumienie między stronami będzie obowiązywało do 30 czerwca 2031 roku. Warto przypomnieć, że poprzedni kontrakt zawodnika był ważny tylko do połowy 2027 roku, dlatego włodarze z Old Trafford postanowili lepiej zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich największych talentów.

Manchester United od zawsze jest domem. Dotychczasowa podróż była niesamowita. Mam ten przywilej, że mogę spełniać moje marzenie każdego dnia z takim samym pragnieniem sukcesów, jakie towarzyszyło mi, kiedy przyszedłem na pierwszy trening w wieku sześciu lat – powiedział wyraźnie zadowolony Mainoo po złożeniu podpisu pod odświeżoną umową, która zapewni mu sporą podwyżkę wynagrodzenia. Młody pomocnik nie ukrywał radości i podkreślił swoje silne przywiązanie do drużyny Czerwonych Diabłów.

Dwunastokrotny reprezentant Synów Albionu, którego w przeszłości łączono z SSC Napoli czy Realem Madryt, jest wychowankiem Manchesteru United. W 2023 roku awansował do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 98 meczów, zdobył 7 bramek i zanotował 5 asyst. W tym czasie sięgnął po dwa trofea – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia młodego piłkarza na około 50 milionów euro.