Kobbie Mainoo podjął decyzję. Złożył podpis pod umową

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Oficjalnie: Manchester United przedłużył kontrakt z Kobbiem Mainoo

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Kobbiem Mainoo. 21-letni środkowy pomocnik zgodnie z przewidywaniami podpisał nową umowę z angielskim klubem. Porozumienie między stronami będzie obowiązywało do 30 czerwca 2031 roku. Warto przypomnieć, że poprzedni kontrakt zawodnika był ważny tylko do połowy 2027 roku, dlatego włodarze z Old Trafford postanowili lepiej zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich największych talentów.

– Manchester United od zawsze jest domem. Dotychczasowa podróż była niesamowita. Mam ten przywilej, że mogę spełniać moje marzenie każdego dnia z takim samym pragnieniem sukcesów, jakie towarzyszyło mi, kiedy przyszedłem na pierwszy trening w wieku sześciu lat – powiedział wyraźnie zadowolony Mainoo po złożeniu podpisu pod odświeżoną umową, która zapewni mu sporą podwyżkę wynagrodzenia. Młody pomocnik nie ukrywał radości i podkreślił swoje silne przywiązanie do drużyny Czerwonych Diabłów.

Dwunastokrotny reprezentant Synów Albionu, którego w przeszłości łączono z SSC Napoli czy Realem Madryt, jest wychowankiem Manchesteru United. W 2023 roku awansował do pierwszego zespołu, dla którego rozegrał łącznie 98 meczów, zdobył 7 bramek i zanotował 5 asyst. W tym czasie sięgnął po dwa trofea – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia młodego piłkarza na około 50 milionów euro.