Bernardo Silva bliżej Serie A. Odbyła się ważna rozmowa

15:28, 30. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus planuje wielki ruch na rynku przed nowym sezonem. Według "La Gazzetty dello Sport" klub chce sięgnąć po gwiazdę Manchesteru City Bernardo Silvę i działa już na kilku frontach.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Spalletti naciska na transfer Bernardo Silvy

Juventus przyspiesza działania w sprawie Bernardo Silvy i kluczową rolę odgrywa Luciano Spalletti. Trener osobiście kontaktował się z Portugalczykiem. Szkoleniowiec niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku i ma duży wpływ na budowę kadry.

Portugalczyk kończy swoją dziewięcioletnią przygodę w Manchesterze City. W tym czasie zdobył wiele trofeów i stał się jednym z najlepszych pomocników w Europie. Na koncie ma między innymi sześć mistrzostw Anglii i triumf w Lidze Mistrzów. Wciąż walczy o kolejne sukcesy przed odejściem.

Spalletti jasno określił potrzeby zespołu na kolejny sezon. Klub chce wzmocnić skład kilkoma zawodnikami o wysokiej jakości. Celem jest walka o mistrzostwo i poprawa wyników w Europie. Profil Silvy idealnie wpisuje się w te założenia.

Sytuacja transferowa nie jest jednak prosta dla Juventusu. Agent Jorge Mendes oferuje zawodnika wielu klubom na świecie. Zainteresowanie wykazują ligi o dużych możliwościach finansowych oraz czołowe drużyny z Turcji i Hiszpanii.

Juventus przygotował konkretną ofertę, aby przekonać piłkarza do wyboru Turynu. Klub jest gotów zaproponować wieloletni kontrakt wart siedem milionów euro za sezon oraz bonusy. To ruch który ma wyprzedzić konkurencję i zamknąć negocjacje. Dodatkowo w transfer zaangażował się Luciano Spalletti, który osobiście chce przekonać Portugalczyka do wyboru Starej Damy.

