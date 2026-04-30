Bernardo Silva bliżej Serie A. Odbyła się ważna rozmowa

Juventus planuje wielki ruch na rynku przed nowym sezonem. Według "La Gazzetty dello Sport" klub chce sięgnąć po gwiazdę Manchesteru City Bernardo Silvę i działa już na kilku frontach.

Spalletti naciska na transfer Bernardo Silvy

Juventus przyspiesza działania w sprawie Bernardo Silvy i kluczową rolę odgrywa Luciano Spalletti. Trener osobiście kontaktował się z Portugalczykiem. Szkoleniowiec niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku i ma duży wpływ na budowę kadry.

Portugalczyk kończy swoją dziewięcioletnią przygodę w Manchesterze City. W tym czasie zdobył wiele trofeów i stał się jednym z najlepszych pomocników w Europie. Na koncie ma między innymi sześć mistrzostw Anglii i triumf w Lidze Mistrzów. Wciąż walczy o kolejne sukcesy przed odejściem.

Spalletti jasno określił potrzeby zespołu na kolejny sezon. Klub chce wzmocnić skład kilkoma zawodnikami o wysokiej jakości. Celem jest walka o mistrzostwo i poprawa wyników w Europie. Profil Silvy idealnie wpisuje się w te założenia.

Sytuacja transferowa nie jest jednak prosta dla Juventusu. Agent Jorge Mendes oferuje zawodnika wielu klubom na świecie. Zainteresowanie wykazują ligi o dużych możliwościach finansowych oraz czołowe drużyny z Turcji i Hiszpanii.

Juventus przygotował konkretną ofertę, aby przekonać piłkarza do wyboru Turynu. Klub jest gotów zaproponować wieloletni kontrakt wart siedem milionów euro za sezon oraz bonusy. To ruch który ma wyprzedzić konkurencję i zamknąć negocjacje. Dodatkowo w transfer zaangażował się Luciano Spalletti, który osobiście chce przekonać Portugalczyka do wyboru Starej Damy.