Milan szykuje małą rewolucję. Ta formacja stoi pod znakiem zapytania

AC Milan stoi przed dużymi zmianami w środku pola przed sezonem 2026/27. Według "La Gazzetty dello Sport" tylko część obecnych zawodników może być pewna miejsca w nowym projekcie.

Milan planuje zatrzymać tylko trzech pomocników

AC Milan może całkowicie przebudować linię pomocy mimo solidnego sezonu. Zespół długo dotrzymywał kroku Interowi i jest blisko awansu do Ligi Mistrzów. Mimo tego w klubie zapadły ważne decyzje kadrowe.

Pewne pozostania są tylko trzy nazwiska w tej formacji. Chodzi o Rabiota, Ricciego oraz Jashariego. Reszta zawodników stoi pod znakiem zapytania ze względu na formę lub sytuację kontraktową. Niejasna pozostaje przyszłość Luki Modricia po poważnej kontuzji. Chorwat rozważa różne scenariusze dotyczące dalszej kariery. Klub analizuje też oferty za Loftusa Cheeka oraz Fofanę, którzy mogą odejść przy odpowiednich propozycjach.

Priorytetem transferowym Milanu jest Leon Goretzka z Bayernu Monachium. Niemiec może dołączyć po wygaśnięciu kontraktu i dodać drużynie doświadczenia. Problemem pozostają oczekiwania finansowe jego otoczenia.

Na liście znajdują się również inne nazwiska do wzmocnienia środka pola. Milan obserwuje Ismaela Kone oraz ponownie rozważa kandydaturę Javiego Guerry z Valencii. Pojawia się także opcja pozyskania Francka Anguissy, choć konkurencja o jego podpis jest bardzo duża. Wiele wskazuje na to, że w kolejnej kampanii możemy zobaczyć zupełnie odmieniony zespół Milanu.

Zobacz również: Bernardo Silva bliżej Serie A. Odbyła się ważna rozmowa

