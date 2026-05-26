Manchester United blisko hitu. Gwiazdor Premier League krok od transferu

Manchester United finalizuje rozmowy z ligowym rywalem
Manchester United oficjalnie potwierdził – Michael Carrick będzie kontynuował pracę na Old Trafford. To oznacza, że teraz Czerwone Diabły mogą już w pełni skoncentrować się na budowie kadry na kolejne rozgrywki. Jednym z priorytetów jest pozyskanie wysoko ocenianego zawodnika środka pola.
Trzecia ekipa minionego sezonu Premier League bacznie przygląda się sytuacji Edersona. Jednak nie zapomniano także o zawodniku, którego już od dłuższego czasu łączy się z transferem do 20-krotnych mistrzów kraju. To Sando Tonali, gwiazdor Newcastle.
Portal Tuttomercatoweb twierdzi, że reprezentant Włoch jest już o krok od przeprowadzki do ekipy ligowego rywala. Manchester ma być „bardzo blisko” finalizacji rozmów ze Srokami i tym samym sprowadzenia 26-latka.
Tonali, wyceniany na 80 milionów euro, trafił na St. James’ Park w lecie 2023 roku. Newcastle zapłaciło za niego blisko 61 mln. W szeregach The Magpies rozegrał już łącznie 110 spotkań, w tym 53 w zakończonym sezonie.