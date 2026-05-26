Manchester United blisko hitu. Gwiazdor Premier League krok od transferu

22:36, 26. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Tuttomercatoweb

Manchester United w letnim okienku niemal na pewno pozyska przynajmniej jednego środkowego pomocnika. Portal Tuttomercatoweb przekonuje, że Czerwone Diabły są o krok od transferu gwiazdy ligowego rywala.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Paul Marriott/ Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United finalizuje rozmowy z ligowym rywalem

Manchester United oficjalnie potwierdził – Michael Carrick będzie kontynuował pracę na Old Trafford. To oznacza, że teraz Czerwone Diabły mogą już w pełni skoncentrować się na budowie kadry na kolejne rozgrywki. Jednym z priorytetów jest pozyskanie wysoko ocenianego zawodnika środka pola.

Trzecia ekipa minionego sezonu Premier League bacznie przygląda się sytuacji Edersona. Jednak nie zapomniano także o zawodniku, którego już od dłuższego czasu łączy się z transferem do 20-krotnych mistrzów kraju. To Sando Tonali, gwiazdor Newcastle.

Portal Tuttomercatoweb twierdzi, że reprezentant Włoch jest już o krok od przeprowadzki do ekipy ligowego rywala. Manchester ma być „bardzo blisko” finalizacji rozmów ze Srokami i tym samym sprowadzenia 26-latka.

Tonali, wyceniany na 80 milionów euro, trafił na St. James’ Park w lecie 2023 roku. Newcastle zapłaciło za niego blisko 61 mln. W szeregach The Magpies rozegrał już łącznie 110 spotkań, w tym 53 w zakończonym sezonie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości