Milan wybiera nowego trenera. Zostało tylko dwóch kandydatów

AC Milan zaledwie po jednym sezonie zwolnił Maxa Allegriego. Obecnie szukają nowego trenera, a w grze pozostało dwóch kandydatów. MilanNews.it ujawnia, że chodzi o Mauricio Pochettino oraz Olivera Glasnera.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Glasner lub Pochettino – ktoś z nich zostanie trenerem Milanu

AC Milan rozczarował w końcówce sezonu i nie zdołał ukończyć rozgrywek ligowych w TOP4. Co za tym idzie, po raz drugi z rzędu kibice Rossonerich nie doczekają się hymnu Ligi Mistrzów na San Siro. W przyszłej kampanii muszą zadowolić się jedynie Ligą Europy. Rozczarowujący wynik, a także tarcia na szczycie sprawiły, że w Mediolanie doszło do rewolucji w pionie sportowym.

Pracę starcił nie tylko Max Allegri, ale również dyrektor sportowy oraz dyrektor generalny. Obecnie trwają poszukiwania na najważniejsze stanowisko w klubie, czyli nowego trenera. Z informacji serwisu MilanNews.it wynika, że w grze pozostało dwóch kandydatów.

O pracę w Milanie zabiega Oliver Glasner, a także Mauricio Pochettino. Austriak z dniem 30 czerwca będzie wolnym trenerem na rynku. Po przygodzie z Crystal Palace odchodzi z klubu, mając na swoim koncie trzy trofea. Udało mu się wygrać Ligę Konferencji, Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty. Zainteresowanie 51-latkiem jest duże, ponieważ łączy się go także z innymi klubami.

Inaczej wygląda sytuacja Mauricio Pochettino, który obecnie odpowiada za wyniki reprezentacji USA. Jeśli przedstawiciele Milanu zdecydują się na Argentyńczyka, będą musieli poczekać na niego, aż kadra Stanów Zjednoczonych zakończy udział w Mistrzostwach Świata. Co ciekawe, pierwsze rozmowy z byłym opiekunem Chelsea, Spurs i PSG odbyły się jakiś czas temu.