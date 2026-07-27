Arbeloa chce transferu gwiazdy Realu do Fulham

10:27, 27. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Fichajes

Fulham chce sprowadzić Gonzalo Garcię. Angielski klub uczynił 22-letniego napastnika Realu Madryt swoim głównym celem, a wkrótce ma przedstawić pierwszą ofertę.

Alvaro Arbeloa
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Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt czeka na konkretną propozycję

Fulham rozpoczął działania, których celem jest pozyskanie Gonzalo Garcii. Według „Fichajes” londyński klub przygotowuje ofertę za 22-letniego napastnika. Za transferem mocno opowiada się Alvaro Arbeloa, który dobrze zna zawodnika z czasów pracy w Realu Madryt i uważa, że idealnie pasuje do jego projektu w Premier League.

Dla Garcii przeprowadzka do Anglii mogłaby oznaczać znacznie więcej regularnych występów. W Realu Madryt konkurencja w ataku jest bardzo duża, dlatego Fulham liczy, że przekona piłkarza perspektywą ważniejszej roli w zespole. W poprzednim sezonie napastnik rozegrał 39 spotkań w pierwszej drużynie, zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty. Łącznie spędził na boisku 1470 minut.

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Real Madryt nie zamierza jednak oddawać swojego zawodnika za każdą cenę. Garcia ma ważny kontrakt do czerwca 2030 roku, a jego umowa zawiera klauzulę wykupu wynoszącą miliard euro. Klub zachowuje pełną kontrolę nad przyszłością napastnika i dopiero po otrzymaniu oficjalnej propozycji podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych negocjacji.

Nie wiadomo jeszcze, jaką formę przybierze oferta Fulham. W grę może wchodzić zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie z dodatkowymi zapisami. Ostateczna decyzja będzie zależała również od planów Realu Madryt dotyczących obsady linii ataku oraz miejsca, jakie sztab szkoleniowy widzi dla Garcii w sezonie 2026/27.

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