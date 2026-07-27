Napoli wraca po obrońcę Chelsea. Kluczowy będzie jeden warunek

Napoli ponownie zainteresowało się Benoitem Badiashile. Chelsea zaczyna zmieniać stanowisko w sprawie francuskiego stopera, co może otworzyć drogę do transferu.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Chelsea łagodzi stanowisko, Napoli czeka na ruch

Napoli ponownie bada możliwość sprowadzenia Benoita Badiashile. Włoski klub już wcześniej pytał Chelsea o francuskiego obrońcę, ale od początku jasno stawiał sprawę. Transfer wchodzi w grę wyłącznie w formie wypożyczenia.

Początkowo Londyńczycy nie chcieli zgodzić się na takie rozwiązanie. Teraz sytuacja może się jednak zmienić. Według „Sun Sport” Chelsea jest coraz bardziej otwarta na wypożyczenie 25-latka, zwłaszcza jeśli do zespołu trafi Maxence Lacroix z Crystal Palace, a Axel Disasi odejdzie w przeciwnym kierunku.

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Dla Badiashile’a byłaby to szansa na odbudowę po bardzo trudnym okresie. Chelsea zapłaciła za niego 38 milionów euro w styczniu 2023 roku, jednak stoper nie zdołał wywalczyć sobie mocnej pozycji. W poprzednim sezonie rozegrał zaledwie 16 spotkań, a w drugiej części rozgrywek praktycznie zniknął z planów szkoleniowców. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku, dlatego regularna gra w klubie występującym w Lidze Mistrzów mogłaby pomóc mu wrócić do najwyższej formy.

Napoli potrzebuje wzmocnienia środka obrony po kontuzji Alessandro Buongiorno, który po operacji łąkotki będzie pauzował przez dwa lub trzy miesiące. Dodatkowym problemem jest sytuacja Sama Beukemy, który nadal nie odzyskał pełnej sprawności po urazie. To sprawia, że nowy trener Massimiliano Allegri ma obecnie bardzo ograniczone pole manewru w defensywie.