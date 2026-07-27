Jamal Musiala podjął decyzję w sprawie przyszłości

Jamal Musiala nie przejdzie do Galatasaray Stambuł, pomimo krążących plotek. Jak podaje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sports, 23-letni pomocnik zostanie w Bayernie Monachium.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Galatasaray Stambuł nie sprowadzi Jamala Musiali

Jamal Musiala w ostatnich dniach był bohaterem wielu plotek transferowych. Dwudziestotrzyletniego pomocnika łączono z przeprowadzką do Galatasaray Stambuł. Niektóre źródła twierdziły nawet, że reprezentant Niemiec uzgodnił z tureckim klubem warunki kontraktu indywidualnego. Ostatecznie taki transfer nie dojdzie jednak do skutku.

Medialne doniesienia zdementował Florian Plettenberg ze stacji „Sky Sports”. Według cenionego dziennikarza Musiala będzie kontynuował swoją karierę w Bayernie Monachium, a informacje o możliwych przenosinach nad Bosfor były dalekie od prawdy. Ofensywny pomocnik chce wrócić do najwyższej formy po poważnej kontuzji i ponownie udowodnić swoją wartość na Allianz Arenie.

Niemiecki gwiazdor reprezentuje Bayern Monachium od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się tam z Chelsea za 200 tysięcy euro. Niedługo później awansował do pierwszej drużyny, dla której rozegrał 231 meczów, zdobył 69 bramek oraz zanotował 45 asyst. Jego kontrakt z bawarskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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