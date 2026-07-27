Rashford jednak odejdzie? Manchester United planuje transfer

Manchester United chce sprowadzić Manu Kone, ale problemem jest jego wycena. W ramach transakcji do AS Romy może więc powędrować Marcus Rashford - sugeruje "La Gazzetta dello Sport".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford jednak na wylocie? Może zagrać w Serie A

Manchester United nie zakończył jeszcze przebudowy środka pola. Po transferach Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi zamierza sprowadzić jeszcze jednego środkowego pomocnika. Kandydatów nie brakuje – w mediach przewijają się nazwiska Alexa Scotta, Aureliena Tchouameniego czy Carlosa Baleby. Czerwone Diabły mają przede wszystkim pracować nad transferem Manu Kone, z którym dogadali się już w kwestii warunków kontraktu.

Na przeszkodzie do tego transferu stoi AS Roma, która oczywiście jest otwarta na sprzedaż, ale oczekuje aż 60 milionów euro. Dla Manchesteru United to kwota zdecydowanie przesadzona – nie dysponują w tym momencie takimi pieniędzmi.

Angielski gigant szuka więc potencjalnego rozwiązania. „La Gazzetta dello Sport” sugeruje, że do transakcji może zostać włączony Marcus Rashford. W tym przypadku kwota transferu Kone zostałaby poważnie zredukowana.

Skrzydłowy ma za sobą niezły sezon w Barcelonie. Choć pokazał się z dobrej strony, nie został wykupiony. Wydawało się, że w kolejnym sezonie będzie znów występował na Old Trafford, ale nie jest to jeszcze przesądzone. AS Roma chętnie pozyska Rashforda, ale musi wyjaśnić kwestię jego wielkiej pensji. Na dzisiaj między klubami brakuje porozumienia, bowiem rzymianie chcieliby rozdzielić te transakcje, dostać większe pieniądze za Kone, a Anglika ściągnąć w ramach wypożyczenia.