Vincić z sensacyjną decyzją po finale MŚ. Zakończył karierę!

10:14, 27. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  NZS

Slavko Vincić niedawno poprowadził finał mistrzostw świata, a teraz podjął sensacyjną decyzję. Był to ostatni mecz Słoweńca w karierze sędziowskiej.

Slavko Vincić
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Slavko Vincić

Vincić kończy sędziowską karierę

Slavko Vincić podpadł polskim kibicom przy okazji meczu barażowego ze Szwecją. W FIFA miał zdecydowanie lepsze notowania, dlatego został wytypowany do poprowadzenia niedawnego finału mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Hiszpanią. Było to dla niego pierwsze takie wyróżnienie w sędziowskiej karierze.

Vincić nie popełnił w finale rażącego błędu, choć oceny jego pracy były różne, głównie za sprawą nadmiernego oszczędzania Argentyńczyków, którzy grali bardzo ostro. IFFHS wybrało go z kolei najlepszym arbitrem całych mistrzostw świata.

Dla Vincicia to świetny czas, dlatego jego decyzja może zaskakiwać. Po finale mundialu Słoweniec postanowił zakończyć sędziowską karierę.

„Tydzień po finale mistrzostw świata w USA Slavko Vincić oficjalnie zakończył swoją historyczną karierę sędziowską, będąc na samym szczycie dyscypliny. Pochodzący z Mariboru arbiter został pierwszym Słoweńcem, który poprowadził finał mundialu, ugruntowując tym samym swoją pozycję jednego z najwybitniejszych sędziów w historii” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

46-latek ma również w swoim dorobku finały Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Z pewnością to jeden z najlepszych sędziów ostatnich lat.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości