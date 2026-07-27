Vincić z sensacyjną decyzją po finale MŚ. Zakończył karierę!

Slavko Vincić niedawno poprowadził finał mistrzostw świata, a teraz podjął sensacyjną decyzję. Był to ostatni mecz Słoweńca w karierze sędziowskiej.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Slavko Vincić

Vincić kończy sędziowską karierę

Slavko Vincić podpadł polskim kibicom przy okazji meczu barażowego ze Szwecją. W FIFA miał zdecydowanie lepsze notowania, dlatego został wytypowany do poprowadzenia niedawnego finału mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Hiszpanią. Było to dla niego pierwsze takie wyróżnienie w sędziowskiej karierze.

Vincić nie popełnił w finale rażącego błędu, choć oceny jego pracy były różne, głównie za sprawą nadmiernego oszczędzania Argentyńczyków, którzy grali bardzo ostro. IFFHS wybrało go z kolei najlepszym arbitrem całych mistrzostw świata.

Dla Vincicia to świetny czas, dlatego jego decyzja może zaskakiwać. Po finale mundialu Słoweniec postanowił zakończyć sędziowską karierę.

„Tydzień po finale mistrzostw świata w USA Slavko Vincić oficjalnie zakończył swoją historyczną karierę sędziowską, będąc na samym szczycie dyscypliny. Pochodzący z Mariboru arbiter został pierwszym Słoweńcem, który poprowadził finał mundialu, ugruntowując tym samym swoją pozycję jednego z najwybitniejszych sędziów w historii” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

46-latek ma również w swoim dorobku finały Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Z pewnością to jeden z najlepszych sędziów ostatnich lat.