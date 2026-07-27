Roma rusza po gwiazdę Bolonii. Transfer za 35 milionów coraz bliżej

Roma intensyfikuje działania na rynku transferowym. Głównym celem Gian Piero Gasperiniego został Santiago Castro, a rozmowy z Bologną są już na zaawansowanym etapie.

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Castro ma odciążyć Malena w nowym sezonie

Roma chce wzmocnić atak przed sezonem, w którym będzie rywalizować także w Lidze Mistrzów. Gian Piero Gasperini oczekuje drugiego napastnika, który będzie mógł regularnie zmieniać Donyella Malena. W poprzednich rozgrywkach Holender praktycznie nie miał wartościowego zastępstwa, dlatego klub uznał, że potrzebuje kolejnego zawodnika do rotacji.

Coraz bliżej przeprowadzki do stolicy Włoch jest Santiago Castro. Napastnik Bolonii od dłuższego czasu znajduje się na radarze Romy, a rozmowy między klubami weszły w decydującą fazę. Według włoskich mediów oferta opiewająca na 35 milionów euro wraz z bonusami została wstępnie zaakceptowana. Do ustalenia pozostały już głównie szczegóły dotyczące zapisów bonusowych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Argentyńczyk idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Gasperiniego. Zna realia Serie A, jest ruchliwym napastnikiem i dobrze odnajduje się w grze kombinacyjnej. Kolejnym sygnałem może być jego sytuacja w ostatnim sparingu Bolonii z Iraklisem. Castro rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a od pierwszej minuty wystąpił Thijs Dallinga, który zdobył bramkę. Argentyńczyk pojawił się na murawie dopiero w 68. minucie.

W negocjacjach między klubami pojawił się również Artem Dowbyk. Jak informuje Gianluca Di Marzio, ukraiński napastnik może zostać wypożyczony do Bolonii jako element całej operacji. Ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, ale oba kluby pozostają w stałym kontakcie i pracują nad dopięciem transferu Santiago Castro.