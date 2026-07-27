Arsenal naciska na hitowy transfer. Gwiazda postawiła ultimatum

Bruno Guimaraes chce jak najszybciej wyjaśnić swoją przyszłość. Pomocnik Newcastle oczekuje, że jego sytuacja zostanie rozstrzygnięta jeszcze przed powrotem do przygotowań do nowego sezonu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal musi podjąć decyzję

Arsenal nie rezygnuje z walki o Bruno Guimaraesa. Brazylijczyk pozostaje głównym kandydatem Mikela Artety do wzmocnienia środka pola. Londyńczycy wierzą, że kapitan Newcastle wniesie do zespołu doświadczenie, jakość w rozegraniu oraz cechy przywódcze. Problemem pozostają jednak oczekiwania finansowe Srok.

Według „TEAMtalk” 28-letni pomocnik przekazał swoim przedstawicielom, że chce poznać swoją przyszłość w ciągu najbliższego tygodnia, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań z Newcastle. Arsenal szykuje ofertę opiewającą na około 70 milionów funtów i liczy, że całą transakcję uda się zamknąć za około 80 milionów wraz z bonusami.

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Newcastle nie zamierza jednak łatwo oddawać swojego kapitana. Władze klubu wyceniają reprezentanta Brazylii na co najmniej 100 milionów funtów i nie planują zaakceptować niższej propozycji. Mimo chęci zmiany otoczenia Guimaraes nie zamierza wywierać presji na klub. Piłkarz ma stawić się na pierwszym treningu i nie chce doprowadzić do konfliktu z władzami obecnego zespołu.

Jak podaje „Reuters”, trener Eddie Howe nie może zagwarantować, że pomocnik pozostanie w Newcastle, choć zapewnia, że w klubie wszyscy chcą zatrzymać swojego kapitana. Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe. Jeśli Arsenal nie zbliży się do oczekiwań finansowych Newcastle, transfer może definitywnie upaść, a Londyńczycy będą zmuszeni skupić się na innych kandydatach.