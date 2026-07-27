Arsenal naciska na hitowy transfer. Gwiazda postawiła ultimatum

10:03, 27. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Bruno Guimaraes chce jak najszybciej wyjaśnić swoją przyszłość. Pomocnik Newcastle oczekuje, że jego sytuacja zostanie rozstrzygnięta jeszcze przed powrotem do przygotowań do nowego sezonu.

Mikel Arteta
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal musi podjąć decyzję

Arsenal nie rezygnuje z walki o Bruno Guimaraesa. Brazylijczyk pozostaje głównym kandydatem Mikela Artety do wzmocnienia środka pola. Londyńczycy wierzą, że kapitan Newcastle wniesie do zespołu doświadczenie, jakość w rozegraniu oraz cechy przywódcze. Problemem pozostają jednak oczekiwania finansowe Srok.

Według „TEAMtalk” 28-letni pomocnik przekazał swoim przedstawicielom, że chce poznać swoją przyszłość w ciągu najbliższego tygodnia, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań z Newcastle. Arsenal szykuje ofertę opiewającą na około 70 milionów funtów i liczy, że całą transakcję uda się zamknąć za około 80 milionów wraz z bonusami.

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Newcastle nie zamierza jednak łatwo oddawać swojego kapitana. Władze klubu wyceniają reprezentanta Brazylii na co najmniej 100 milionów funtów i nie planują zaakceptować niższej propozycji. Mimo chęci zmiany otoczenia Guimaraes nie zamierza wywierać presji na klub. Piłkarz ma stawić się na pierwszym treningu i nie chce doprowadzić do konfliktu z władzami obecnego zespołu.

Jak podaje „Reuters”, trener Eddie Howe nie może zagwarantować, że pomocnik pozostanie w Newcastle, choć zapewnia, że w klubie wszyscy chcą zatrzymać swojego kapitana. Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe. Jeśli Arsenal nie zbliży się do oczekiwań finansowych Newcastle, transfer może definitywnie upaść, a Londyńczycy będą zmuszeni skupić się na innych kandydatach.

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