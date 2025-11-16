Milan szykuje nowy kontrakt dla gwiazdora. Musi sięgnąć głębiej do kieszeni

Christian Pulisic pozostaje jedną z najważniejszych postaci Milanu, ale jego umowa wygasa w 2027 roku. Według Calciomercato klub analizuje różne scenariusze, a priorytetem jest utrzymanie Amerykanina na dłużej.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan chce przekonać Pulisicia do pozostania w klubie

Christian Pulisic szykuje się do derbowego starcia z Interem. Milan wierzy, że jego forma może przesądzić o ambicjach zespołu w tym sezonie. Amerykanin zdobył już sześć goli i dwa razy asystował. W rozmowie z CBS Sports podkreślił, że celem pozostaje walka o tytuł. – To nasz cel. Nie chcę myśleć o tym, co będzie, jeśli nie wygramy. Były sezony bez trofeów, ale dawaliśmy kibicom wiele radości. Jednak kiedy zdobywasz mistrzostwo, nie ma nic lepszego – powiedział.

Milan zmienia trenerów, ale pozycja Pulisica pozostaje niepodważalna. Zawodnik szybko stał się liderem szatni. Łączy regularność, technikę i duże poczucie odpowiedzialności. Dlatego klub spokojnie podchodzi do jego kontraktu wygasającego w 2027 roku. W umowie istnieje opcja jednostronnego przedłużenia, którą Furlani może aktywować po sezonie, jeśli negocjacje nie posuną się do przodu. Planem pozostaje jednak podwyżka wynagrodzenia z 4,4 do 5,5 miliona euro.

Historia rozmów o nowej umowie zaczęła się już w poprzednim roku. Milan był gotów do podpisu, ale Pulisic poprosił o czas. Był rozczarowany poprzednim sezonem i chciał poznać nowego trenera oraz plany klubu. Pragnął odzyskać entuzjazm, który towarzyszył mu od początku kariery. Przyjście Allegrego spełniło jego oczekiwania. Trener wniósł doświadczenie i jasną wizję, co ponownie zmotywowało Pulisica.

Dziś Amerykanin chce wrócić do Ligi Mistrzów. To jego priorytet sportowy. Milan pozostaje miejscem, w którym czuje się pewnie, ale rozmowy o przyszłości będą trwać jeszcze długo. Klub nie zamierza naciskać, a sam zawodnik wie, że czas działa na jego korzyść.

