Napoli na zakupach w Hiszpanii. Sprowadzi do siebie wielki talent?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Javi Guerra

Javi Guerra przyciągnął uwagę SSC Napoli

SSC Napoli podczas nadchodzącego letniego okna transferowego może stracić Andre-Franka Zambo Anguissę. Kameruński pomocnik wzbudza bowiem zainteresowanie kilku tureckich gigantów, którzy są gotowi przedstawić mu atrakcyjne warunki kontraktowe. Jeśli doświadczony zawodnik rzeczywiście opuści Stadio Diego Armando Maradona, włoski klub będzie zmuszony znaleźć odpowiedniego następcę. Władze spod Wezuwiusza już teraz analizują rynek transferowy, aby przygotować się na każdy możliwy scenariusz i utrzymać wysoką jakość w środku pola.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w tym celu neapolitańczycy mogą skierować swoją uwagę na Hiszpanię. Według wspomnianego dziennikarza na radarze SSC Napoli znalazł się bowiem Javi Guerra. Pomocnik Valencii uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia w La Lidze i zdaniem wielu ekspertów jest gotowy na wykonanie kolejnego kroku w swojej karierze. Przeprowadzka do Neapolu mogłaby dać mu możliwość regularnej gry o najwyższe cele zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii znajduje się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United oraz Atletico Madryt, dlatego walka o jego podpis zapowiada się niezwykle interesująco. Javi Guerra przywdziewa koszulkę zespołu Nietoperzy od 2019 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Mestalla z Villarrealu za około 800 tysięcy euro. Do pierwszej drużyny Valencii awansował w połowie 2023 roku. Od tego czasu rozegrał 129 spotkań, zdobył 12 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa zdolnego piłkarza wynosi mniej więcej 25 milionów euro.