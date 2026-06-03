Chelsea chciała pozyskać Mile Svilara. The Blues złożyła nawet ofertę opiewającą na 50 milionów euro. Propozycja została jednak odrzucona przez AS Romę - przekazuje "Corriere dello Sport".

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mile Svilar nie wzmocni Chelsea. AS Roma odrzuciła ofertę

Chelsea zatrudniła już Xabiego Alonso i zaczęła dokonywać pierwszych ruchów kadrowych. Londyńczycy potrzebują wzmocnień w zasadzie na każdej pozycji, w tym na bramce. Dotychczas ich głównym celem było pozyskanie Mile Svilara. Tymczasem „Corriere dello Sport” zdradza, że The Blues obeszli się smakiem. AS Roma odrzuciła propozycję angielskiego zespołu.

Włoska prasa zdradza, że Chelsea była gotowa sięgnąć głęboko do portfela. The Blues zaoferowali aż 50 milionów euro za Mile Svilara. AS Roma jednak postawiła sprawę jasno – nie chce rozstawać się ze swoim gwiazdorem. Inaczej sytuacja mogłaby wyglądać, gdyby Giallorossi nie awansowali do Ligi Mistrzów. Rzymianie chcą jednak przystąpić do Champions League z Serbem w składzie.

Mile Svilar znakomicie odnalazł się na włoskich boiskach. Bramkarz AS Romy jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Serie A. Zainteresowanie Chelsea nie powinno zatem dziwić. Sam Serb jednak doskonale czuje się w stolicy Italii i nie myśli o zmianie barw klubowych.

W poprzednim sezonie Mile Svilar rozegrał 48 spotkania między słupkami AS Romy. Bramkarz może się pochwalić znakomitą statystyką czystych kont. Udało mu się bowiem zaliczyć aż 21 asyst.