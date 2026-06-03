Juventus może całkowicie zrezygnować ze starań o Alissona Beckera. Stara Dama zaczęła rozmawiać z innym bramkarzem. Na ich radarze znalazł się Emiliano Martinez z Aston Villi - informuje Nicolo Schira.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Emiliano Martinez łączony z Juventusem

Juventus w letnim okienku chce pozyskać nowego bramkarza. Wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby Alisson Becker trafił do Turynu. Brazylijczyk był już dogadany z włoskim klubem. Liverpool jednak zaczął stawiać wymagania, więc Stara Dama ruszyła po innego golkipera. Nicolo Schira powiedział, że uwagę Bianconerich zwrócił teraz Emiliano Martinez z Aston Villi.

Jak się okazuje, Juventus zaczął już działać w tym kierunku. Stara Dama odbyła rozmowy z przedstawicielami Emiliano Martineza. Mistrz świata jest gotowy wykonać duży krok w sportowej karierze i chce opuścić Aston Villę. Stara Dama ma to na uwadze, ale na dziś Włosi raczej nie są lepszym kierunkiem dla samego zawodnika.

Warto również postawić obok siebie Juventus i Aston Villę. Turyńczycy w przyszłym sezonie będą grali na poziomie Ligi Europy. Podopieczni Unaia Emery’ego natomiast zdołali zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Jeśli będzie brał to pod uwagę Argentyńczyk, to notowania Starej Damy są bardzo nisko. Czas jednak pokaże, czy bramkarz zamieni Birmingham na stolicę Piemontu.

Emiliano Martinez w poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania między słupkami Aston Villi. Mistrz świata zdołał 14-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.