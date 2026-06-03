Inter Mediolan podjął decyzję, kto w przyszłym sezonie zastąpi Yanna Sommera. Nerazzurri wybrali tanią opcję. Ich celem transferowym jest Ivan Provedel z Lazio - informuje Ekrem Konur.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Ivan Provedel celem numer jeden Interu Mediolan

Inter Mediolan w letnim okienku transferowym dokona zmiany na pozycji bramkarza. Yann Sommer nie znajduje się już w planach klubu i wkrótce zmieni pracodawcę. Mistrzowie Włoch obserwują sporą liczbę golkiperów, ale dokonali już wyboru. Ekrem Konur poinformował, że priorytetem Nerazzurrich jest pozyskanie Ivana Provedela, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Włoski golkiper jest niezwykle cenionym zawodnikiem w Serie A. Od wielu sezonów udowadnia, że należy do ścisłej czołówki najlepszych graczy na swojej pozycji. Inter Mediolan zdecydowany na transfer 32-latka, ponieważ będzie to tania opcja. Piłkarz Biancocelestich jednak jest gwarancją jakości między słupkami.

Lazio zatem może stracić kolejnego kluczowego zawodnika. W klubie nie dzieje się dobrze. Kibice są w otwartej wojnie z Claudio Lotito, właścicielem stołecznego zespołu. Jeśli faktycznie Ivan Provedel odejdzie, to może konflikt tylko się zaostrzyć. Inter Mediolan jednak niczym się nie przejmuje i spróbuje wyciągnąć golkipera ze Stadio Olimpico.

Ivan Provedel w poprzednim sezonie rozegrał 29 spotkań między słupkami Lazio. Włoski bramkarz zdołał 12-krotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem. Kontrakt 32-latka z rzymskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.