Hansi Flick poinformował już FC Barcelonę, że potrzebuje wzmocnić lewą obronę. Jak się okazuje, klub znalazł się już odpowiedniego kandydata. Na ich radar trafił Andrea Cambiaso z Juventusu - przekazuje Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Andrea Cambiaso może wylądować w FC Barcelonie

FC Barcelona, mimo obrony tytułu mistrza Hiszpanii, wciąż ma brak kadrowe. W szczególności w defensywie. Hansi Flick miał już poprosić władze klubu o sprowadzenie nowego lewego obrońcy. Jak się okazuje, Duma Katalonii zamierza spełnić cel trenera i wytypowała już kandydata do transfer. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań Blaugrany znalazł się Andrea Cambiaso z Juventusu.

Przyszłość reprezentanta Włoch w Turynie stoi pod znakiem zapytania, a FC Barcelona ma plan na transfer. Duma Katalonii chce przekonać zawodnika do przeprowadzki poprzez grę na poziomie Ligi Mistrzów. Starej Damie nie udało się oczywiście zakwalifikować do rozgrywek. Bianconeri jednak nie chcą stracić swojej gwiazdy, ale oferty powyżej 50 milionów euro mogą być trudne do zignorowania.

FC Barcelona nie jest osamotniona jednak w wyścigu po Andreę Cambiaso. Piłkarz Juventusu wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jest łączony m.in. z Chelsea. Duma Katalonii natomiast wyłania się na faworyta do finalnego transferu. Czas pokaże, czy reprezentant Włoch trafi pod skrzydła Hansiego Flicka.

Andrea Cambiaso w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce Juventusu. Włoch zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.