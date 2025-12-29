Milan czeka na powrót Leao. Wiadomo, kiedy zagra

Milan otrzymał dobrą wiadomość przed pierwszym ligowym meczem w nowym roku. Rafael Leao wrócił do treningów z zespołem i według Sky Sport Italia będzie gotowy na wyjazdowe starcie z Cagliari.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao blisko powrotu na boisko

Milan wkrótce znów będzie mógł korzystać z jednego ze swoich kluczowych zawodników. Rafael Leao w poniedziałek trenował już w pełnym wymiarze z resztą drużyny. To ważny sygnał po przerwie spowodowanej urazem przywodziciela, który wykluczył go z trzech ostatnich spotkań.

Według informacji Sky Sport Italia portugalski skrzydłowy powinien znaleźć się w kadrze meczowej na ligowe starcie z Cagliari. Będzie to pierwszy mecz Serie A w 2026 roku. Spotkanie na Sardynii zaplanowano na piątek, 2 stycznia, o godzinie 20.45.

Sztab Milanu podchodzi jednak do tematu ostrożnie. Mimo powrotu do treningów Leao nie musi od razu rozpocząć meczu w wyjściowym składzie. Wszystko wskazuje na to, że trener postawi od początku na Christophera Nkunku, który w ostatnich tygodniach zbierał cenne minuty i notował coraz lepsze występy.

Na ławce rezerwowych obok Leao ma zasiąść także nowy napastnik Niclas Fullkrug. Niemiec przeszedł już testy medyczne i jego transfer zostanie oficjalnie potwierdzony wraz z otwarciem zimowego okna transferowego. Milan planuje stopniowo wprowadzać go do zespołu.

Mniej optymistyczne wieści dotyczą Matteo Gabbii. Środkowy obrońca również trenował w poniedziałek, lecz wciąż indywidualnie. Jego występ przeciwko Cagliari pozostaje niepewny i decyzja zapadnie bliżej meczu.

