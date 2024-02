Allegri docenia ligowego rywala. “Każdy miałby problem”

PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Inter Mediolan pewnie zmierza po kolejne Scudetto

Słowa uznania w stronę “Nerazzurrich” płyną z każdej strony

Pochwały przekazał nawet sam Massimiliano Allegri

Massimiliano Allgeri: Inter robi coś niezwykłego

Juventus nie może zaliczyć soboty do udanych, bowiem tylko zremisował z Hellasem Verona 2:2. Po spotkaniu Massimiliano Allegri w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do Interu Mediolan. W kierunku lidera Serie A przekazał same słowa uznania.

– Inter robi coś niezwykłego w tym sezonie. Mają średnią 2,7 punktów na mecz, każdy miałby problem z utrzymaniem takiego tempa. Teraz musimy skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu – powiedział Allegri cytowany przez “intermediolan.com”.

Juventus w kolejnym spotkaniu będzie gościć na Allianz Stadium Frosinone. Inter Mediolan z kolei już we wtorek zagra z Atletico Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Stadio Giuseppe Meazza.