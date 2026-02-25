Del Piero nie gryzł się w język. Gorzkie słowa o włoskiej piłce

Alessandro Del Piero wypowiedział się ostatnio na ważne tematy. Były napastnik i kapitan Juventus FC odpowiedział na pytania dotyczące obecnej kondycji piłki nożnej we Włoszech.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero o włoskiej piłce nożnej

Alessandro Del Piero odniósł się ostatnio do sytuacji we włoskiej piłce nożnej. We wtorkowy wieczór kompromitującej porażki w Lidze Mistrzów UEFA z Bodo/Glimt doznał Inter Mediolan, który zakończył już udział w elitarnych rozgrywkach. Tymczasem ciekawymi przemyśleniami podzielił się były reprezentant Włoch.

– To trudna sytuacja. Nie jest tak źle, jak się wydaje, ale w 90 lub 95 procentach to prawda. To wynik tego, co działo się we Włoszech w ostatnich latach. Poziom inwestycji jest niski. Inne rynki stały się znacznie, znacznie większe niż nasz – powiedział Del Piero w rozmowie z ESPN.

– Problemy? Stadiony. Wiemy, że aby poprawić sytuację, musimy osiągać lepsze wyniki poza boiskiem. Systemy rozwoju młodych zawodników? Widzimy Borussia Dortmund grającą z Atalanta BC z dwoma Włochami urodzonymi w 2008 roku. Przepraszam? Co się dzieje? Dlaczego nie mamy tych Włochów? Dlaczego grają w Dortmundzie? – zastanawiał się były piłkarz.

– Uważam, że nasze drużyny muszą lepiej zarządzać swoimi finansami. Nie powinny mieć tak dużego zadłużenia. Nie wszyscy mają właścicieli takich jak Juventus, którzy wystawiają wysokie czeki na koniec sezonu. Musimy na nowo odkryć naszą miłość do gry, nie tylko na boisku. Musimy być bardziej odpowiedzialni za to, co pokazujemy publiczności; czasami pojawia się zbyt wiele kontrowersyjnych kwestii – powiedział Del Piero.

W środowy wieczór Juventus zmierzy się w rewanżowym starciu fazy play-off elitarnych rozgrywek z Galatasaray. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.